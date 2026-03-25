El Everton se burla de Alejandro Garnacho con un vídeo de TikTok «poco agradable» tras golear al Chelsea

Mientras el equipo de redes sociales del Everton celebraba la victoria, el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se veía obligado a reflexionar sobre otro colapso defensivo. Tras la derrota, el técnico de 41 años, al ser preguntado por los errores individuales que propiciaron los goles del Everton, declaró: «Sí, la responsabilidad recae al 100 % sobre mí. Los goles te dan energía, y en este momento estamos regalando goles. Hemos regalado dos goles por errores graves. Empezamos nerviosos y, en los primeros 10 o 15 minutos, cometimos algunos errores tontos, pero luego nos metimos en el partido y parece que esto ocurre cada semana. Lo que pasa es que el público da energía al rival y su confianza aumenta. Al final, el Everton mereció la victoria y eso es algo que tenemos que mejorar muy, muy rápidamente».