Era difícil imaginarlo hace poco más de dos años, pero la situación de Vinícius Júnior en el Real Madrid atraviesa actualmente una etapa extremadamente delicada.

El diario Sport señaló en un informe que el jugador brasileño se ha convertido en blanco de las críticas, incluso por parte de la afición de su propio equipo, y que le esperan varias semanas muy complicadas.

Tanto el club como José Mourinho están obligados a encontrar una solución al problema, ya que de lo contrario la situación podría volverse insostenible.

El partido ante la Roma en el Estadio Olímpico supuso un paso más en el camino descendente que vive el delantero brasileño desde el célebre episodio relacionado con el Balón de Oro de 2024, cuando vio cómo Rodri le arrebataba el premio después de creer que estaba a solo unos pasos de conquistarlo.

La pérdida del balón en la acción del segundo gol del equipo del técnico Gasperini hizo que todas las miradas se dirigieran hacia él.

Mourinho no intentó siquiera ocultar su malestar: sus gestos hacia el jugador y hacia los presentes en el banquillo, cuando imitó de nuevo la acción, y después su decisión de sustituir a Vinícius, se encargaron de transmitir un mensaje muy claro.