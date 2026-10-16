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El desplome de Vinicius pone al Real Madrid y a Mourinho ante un difícil dilema

FEATURES
Primera División
Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid
España
Brasil

De estrella intocable a lastre para el Real Madrid: ¿qué le ocurre a Vinicius?

Era difícil imaginarlo hace poco más de dos años, pero la situación de Vinícius Júnior en el Real Madrid atraviesa actualmente una etapa extremadamente delicada.

El diario Sport señaló en un informe que el jugador brasileño se ha convertido en blanco de las críticas, incluso por parte de la afición de su propio equipo, y que le esperan varias semanas muy complicadas.

Tanto el club como José Mourinho están obligados a encontrar una solución al problema, ya que de lo contrario la situación podría volverse insostenible.

El partido ante la Roma en el Estadio Olímpico supuso un paso más en el camino descendente que vive el delantero brasileño desde el célebre episodio relacionado con el Balón de Oro de 2024, cuando vio cómo Rodri le arrebataba el premio después de creer que estaba a solo unos pasos de conquistarlo.

La pérdida del balón en la acción del segundo gol del equipo del técnico Gasperini hizo que todas las miradas se dirigieran hacia él.

Mourinho no intentó siquiera ocultar su malestar: sus gestos hacia el jugador y hacia los presentes en el banquillo, cuando imitó de nuevo la acción, y después su decisión de sustituir a Vinícius, se encargaron de transmitir un mensaje muy claro.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Un problema que inquieta a Mourinho

    A pesar de que el técnico portugués insistió después en defender a Vinicius durante la conferencia de prensa y de que intentó quitar importancia al enfado del jugador brasileño por su sustitución, Mourinho sabe perfectamente que la situación no es sencilla.

    Por su estatus dentro del equipo, Vinicius es un futbolista al que resulta difícil recortarle minutos. Pero atendiendo a su nivel actual, debería situarse por detrás de varios jugadores, e incluso cabe preguntarse si algunos de los futbolistas del equipo que han permanecido relegados hasta ahora merecen pasar por delante de él en el orden de elecciones.

    Mientras los resultados positivos continúen, Mourinho puede permitirse mantener a Vinicius en el campo. Pero en cuanto el entrenador portugués intuyó que su equipo podía sufrir más daño, una de sus primeras decisiones fue prescindir del jugador.

    Y lo hizo cuando lo dejó en el banquillo ante el Villarreal, en un partido que el Real Madrid necesitaba ganar tras el golpe de la derrota en el derbi y las críticas que vinieron después.

    Y repitió el gesto ante la Roma, cuando lo convirtió en el primer jugador al que sustituyó tras su error, consciente de que su equipo estaba obligado a remontar el resultado.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Vinicius limita las opciones tácticas de Mourinho

    Vinícius se ha convertido en un jugador que limita al equipo y que supone una carga para él cuando está dentro del campo. Mourinho mismo lo reconoció durante la conferencia de prensa, al explicar que Gasperini desmontó la defensa del Real Madrid por esa banda, después de presionar a Cucurella, que no contó con el apoyo de su compañero en el costado.

    El técnico portugués hizo un cambio entre Vinícius y Diomande en las bandas, con el fin de detener la hemorragia, pero cuando las cosas se complicaron aún más, no le quedó otra opción que sacar directamente del campo al jugador brasileño.

    En el plano defensivo, Vinícius está prácticamente ausente por completo, un punto del que su actual entrenador ya era consciente de antemano.

    Y no es casualidad que Mourinho aprovechara también esta debilidad durante el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Benfica la temporada pasada. Y cuando asumió el banquillo del conjunto blanco, aseguró que la época en la que Jude Bellingham se veía obligado a defender como si fuera un lateral izquierdo adicional había terminado.

    El caso de Vinícius se parece en cierta medida al de Kylian Mbappé, con la diferencia de que el jugador francés sigue aportando contribuciones ofensivas cuyo nivel el brasileño no puede ni soñar con igualar en estos momentos.

    En ataque, Vinícius no marca goles, no los crea y no logra inquietar a los rivales. No queda nada del jugador que asombró al mundo hace unos pocos años.

    Y, por encima de todo ello, la última sanción que se le impuso por tirar del pelo a un rival lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante una serie de partidos de Liga.

    Eso podría ir en beneficio de Mourinho, ya que le da la oportunidad de ser audaz en sus decisiones técnicas, sin verse obligado a alinear al dueño del dorsal número 7 del Real Madrid sean cuales sean las circunstancias.

    Al extremo brasileño solo le quedarán los dos partidos de la Champions League ante el Leipzig y el AEK Atenas durante el próximo mes para intentar recuperar su nivel y corregir su rumbo.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El Real Madrid no será paciente con Vinicius

    En el caso de Vinicius, no se puede ignorar que atraviesa una etapa difícil fuera del campo, algo que puede afectar a su nivel, como le puede ocurrir a cualquier persona en esta vida.

    Pero el problema del jugador radica en que el Real Madrid y su afición no esperan a nadie. El astro brasileño ha recibido las críticas del público del Santiago Bernabéu en varias ocasiones, y él mismo ha reconocido que eso no le ayuda.

    Sin embargo, el problema del club va mucho más allá de constatar el malestar de la afición por el bajón de nivel de una de las grandes estrellas del equipo. Estamos ante un dilema estructural dentro del club.

    Todo el mundo recuerda todavía el episodio en el que el jugador se enfrentó a Xabi Alonso, cuando la directiva del Real Madrid tomó la decisión de ponerse del lado del futbolista, lo que en la práctica supuso sacrificar al entrenador.

    El Real Madrid le ha concedido a Vinicius un poder que no parece corresponderse con lo que ofrece sobre el césped, y la renovación de su contrato durante el verano no hace más que confirmarlo.

    El contrato del jugador con el conjunto blanco se extiende hasta 2032, cuando esté a punto de cumplir los 32 años. Hablamos de 6 temporadas más para un futbolista que tiene uno de los contratos más altos del equipo, pese a que su valor de mercado sigue cayendo.

    Su valor de mercado ha descendido en 70 millones de euros desde 2024, y además no consigue acoplarse con el resto de las estrellas del equipo.

    Por encima de todo eso, Vinicius se ha convertido ahora en un factor que limita las opciones tácticas de Mourinho, quien se muestra completamente distinto a su imagen habitual, como si temiera verse obligado a afrontar este problema de forma directa.

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