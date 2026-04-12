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Moataz Elgammal

Traducido por

El delantero del Arsenal admite su deseo de marcharse este verano

G. Jesus
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Gabriel Jesús sugiere que podría dejar el Arsenal este verano. El delantero brasileño, con pocos minutos tras su lesión, admite que aún quiere volver al club donde debutó.

  • La estrella brasileña habla sobre su futuro en el Arsenal

    En entrevista con Globo Esporte, Jesús reavivó los rumores sobre su futuro en el Emirates Stadium. Aunque su contrato dura hasta 2027, el jugador de 29 años suena como posible salida mientras el Arsenal reestructura su ataque. El versátil delantero, autor de 31 goles y 22 asistencias en 119 partidos con los Gunners, admitió que, pese a centrarse ahora en ayudar al equipo, sueña con regresar a su país.

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    Sigue existiendo un vínculo emocional con el Palmeiras

    Tras recuperarse de su lesión, Jesús ha jugado 23 partidos en todas las competiciones durante la temporada 2025-26, sumando 855 minutos y aportando cinco goles y dos asistencias. Sin embargo, al quedarse a menudo detrás de Kai Havertz, le cuesta ignorar el deseo de volver al Palmeiras. El delantero explicó: «Mi prioridad ahora es el Arsenal; quiero que las cosas funcionen aquí y ayudar en lo que el entrenador necesite. Cuando acabe la temporada empezaremos a valorarlo. Mi deseo es volver algún día al Palmeiras y ganar más títulos. Ya he vivido lo que es triunfar allí y ese anhelo sigue vivo».

  • No hay ofertas concretas sobre la mesa

    Aunque admite que le atrae volver a Sudamérica, el jugador aclaró que aún no hay negociaciones formales. Jesús espera que el actual campeón de Brasil —con el que marcó 28 goles y dio ocho asistencias en 83 partidos antes de fichar por el Manchester City en 2017— dé el primer paso. Admitió que su regreso depende de más que sus sentimientos: «Por supuesto, también tengo que recibir una oferta del Palmeiras. Pero mi relación con ellos siempre ha sido muy buena y siempre lo será».

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    ¿Qué le deparará el futuro a Jesús?

    La decisión sobre la renovación o una venta este verano está en manos del Arsenal. Mientras no haya resolución, las especulaciones continuarán de cara a la próxima ventana de fichajes.

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