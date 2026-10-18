El Como gana 3-1 en Florencia con un gran Nico Paz y un gol de Liberali

92' - Ramon se adelanta a Beto y salva la portería del Como

78' - De nuevo Fagioli, y de nuevo Butez desvía a córner

76' - Butez le niega el gol a Fagioli

75' - Ocasión clarísima paraNjie, que, con la portería vacía, remata de cabeza al palo

66' - Kaiki tiene la ocasión de marcar el cuarto gol, pero Pongracic bloquea su disparo

61' - Caqueret obliga a intervenir a De Gea y, en el rechace, también lo intenta Liberali, pero el balón acaba en córner

56' - Contraataque magistralmente conducido por Nico Paz, que asiste aDouvikas, cuyo disparo con la derecha acaba en gol tras pasar entre las piernas de un dubitativo De Gea

53' - Otra ocasión para la Fiorentina, peroNdour la desperdicia con un flojo zurdazo que Butez detiene sin problemas

48' - La primera ocasión tras el descanso es para Njie, que recibe un pase de Fagioli y supera con una vaselina a Butez en su salida, pero el balón se marcha por muy poco

45' + 4' de la primera parte - Falta perfectamente ejecutada con la zurda por Mastantuono. El balón llega al segundo palo, donde Pongracic marca de volea con la derecha el gol del empate, pero queda anulado por fuera de juego tras una larga revisión del VAR

43' - Lo intenta Mastantuono con un disparo cruzado de derecha que se marcha rozando el palo

42' - Un disparo con la derecha deJimenez es desviado a córner. Tras el saque de esquina, Pongracic marca en medio de un barullo en el área

36' - Los visitantes amplían su ventaja: centro de Valle y cabezazo de Nico Paz que acaba en la red

32' - Liberali controla y dispara con la zurda hacia el segundo palo para batir a De Gea. El inicio de la jugada del Como deja algunas dudas por una intervención discutible de Millasobre Goncalves

30' - Buen pase de Mastantuono para Pellegrino, cuyo disparo es frenado por una prodigiosa intervención defensiva de Ramon que facilita la parada de Butez

25' - Nico Paz remata de cabeza y obliga a De Gea a despejar a córner

17' - Lo intentaGoncalves, pero Butez se lo impide

15' - Lo intenta Da Cunha y De Gea despeja con la mano a córner. Tras el saque de esquina, ocasiones para Douvikas y Liberali

11' - De nuevo Goncalves, esta vez para Fagioli, que se libera con un regate y dispara. Su remate es desviado a córner

10' - Buen pase al hueco de Goncalves para Njie, que no logra rematar