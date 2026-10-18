El Como gana 3-1 en Florencia con un gran Nico Paz y un gol de Liberali

En la séptima jornada de la Serie A, el Como de Cesc Fabregas gana 3-1 en el campo de la Fiorentina de Paolo Vanoli. En la clasificación, los dos equipos están ahora separados por 10 puntos: el Como suma 14 y la Fiorentina sigue con 4, en la penúltima posición. Kean, exjugador de la Fiorentina, es baja por lesión, y el Como afronta este partido entre dos compromisos de Champions (esta semana perdió ante el Feyenoord y la próxima recibirá al Manchester United), lo que obliga al técnico español a hacer rotaciones medidas, con Liberali y Caqueret entre los titulares.
La primera parte es vibrante. Tras varias ocasiones para ambos equipos, poco después de la media hora el Como asesta un doble golpe con el gol de Liberali, el primero que marca en la Serie A (con protestas de la Fiorentina por una entrada de Milla sobre Goncalves al inicio de la jugada), y el de Nico Paz, de cabeza. Después, la Fiorentina se lanza al ataque y marca por medio de Pongracic, que anota otro gol, aunque se anula por fuera de juego. La segunda parte es menos espectacular y el gol de Douvikas en el 56', a pase de Nico Paz, el mejor del partido, prácticamente sentencia el encuentro.
FIORENTINA-COMO 1-3
GOLEADORES: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)