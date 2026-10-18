¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

El Como gana 3-1 en Florencia con un gran Nico Paz y un gol de Liberali

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

En el Franchi, en la 7.ª jornada de la Serie A, Fiorentina-Como 1-3

En la séptima jornada de la Serie A, el Como de Cesc Fabregas gana 3-1 en el campo de la Fiorentina de Paolo Vanoli. En la clasificación, los dos equipos están ahora separados por 10 puntos: el Como suma 14 y la Fiorentina sigue con 4, en la penúltima posición. Kean, exjugador de la Fiorentina, es baja por lesión, y el Como afronta este partido entre dos compromisos de Champions (esta semana perdió ante el Feyenoord y la próxima recibirá al Manchester United), lo que obliga al técnico español a hacer rotaciones medidas, con Liberali y Caqueret entre los titulares.


La primera parte es vibrante. Tras varias ocasiones para ambos equipos, poco después de la media hora el Como asesta un doble golpe con el gol de Liberali, el primero que marca en la Serie A (con protestas de la Fiorentina por una entrada de Milla sobre Goncalves al inicio de la jugada), y el de Nico Paz, de cabeza. Después, la Fiorentina se lanza al ataque y marca por medio de Pongracic, que anota otro gol, aunque se anula por fuera de juego. La segunda parte es menos espectacular y el gol de Douvikas en el 56', a pase de Nico Paz, el mejor del partido, prácticamente sentencia el encuentro.


FIORENTINA-COMO 1-3

GOLEADORES: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)




  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    92' - Ramon se adelanta a Beto y salva la portería del Como

    78' - De nuevo Fagioli, y de nuevo Butez desvía a córner

    76' - Butez le niega el gol a Fagioli

    75' - Ocasión clarísima paraNjie, que, con la portería vacía, remata de cabeza al palo

    66' - Kaiki tiene la ocasión de marcar el cuarto gol, pero Pongracic bloquea su disparo

    61' - Caqueret obliga a intervenir a De Gea y, en el rechace, también lo intenta Liberali, pero el balón acaba en córner

    56' - Contraataque magistralmente conducido por Nico Paz, que asiste aDouvikas, cuyo disparo con la derecha acaba en gol tras pasar entre las piernas de un dubitativo De Gea

    53' - Otra ocasión para la Fiorentina, peroNdour la desperdicia con un flojo zurdazo que Butez detiene sin problemas

    48' - La primera ocasión tras el descanso es para Njie, que recibe un pase de Fagioli y supera con una vaselina a Butez en su salida, pero el balón se marcha por muy poco

    45' + 4' de la primera parte - Falta perfectamente ejecutada con la zurda por Mastantuono. El balón llega al segundo palo, donde Pongracic marca de volea con la derecha el gol del empate, pero queda anulado por fuera de juego tras una larga revisión del VAR

    43' - Lo intenta Mastantuono con un disparo cruzado de derecha que se marcha rozando el palo

    42' - Un disparo con la derecha deJimenez es desviado a córner. Tras el saque de esquina, Pongracic marca en medio de un barullo en el área

    36' - Los visitantes amplían su ventaja: centro de Valle y cabezazo de Nico Paz que acaba en la red

    32' - Liberali controla y dispara con la zurda hacia el segundo palo para batir a De Gea. El inicio de la jugada del Como deja algunas dudas por una intervención discutible de Millasobre Goncalves

    30' - Buen pase de Mastantuono para Pellegrino, cuyo disparo es frenado por una prodigiosa intervención defensiva de Ramon que facilita la parada de Butez

    25' - Nico Paz remata de cabeza y obliga a De Gea a despejar a córner

    17' - Lo intentaGoncalves, pero Butez se lo impide

    15' - Lo intenta Da Cunha y De Gea despeja con la mano a córner. Tras el saque de esquina, ocasiones para Douvikas y Liberali

    11' - De nuevo Goncalves, esta vez para Fagioli, que se libera con un regate y dispara. Su remate es desviado a córner

    10' - Buen pase al hueco de Goncalves para Njie, que no logra rematar

  • ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    FIORENTINA-COMO 1-3


    GOLES: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)


    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez (69' Dodò), Dragusin, Pongracic, Viery (63' Valdepenas); Ndour (79' Beto), Fagioli; Mastantuono (69' Brescianini), Goncalves (63' Gnonto), Njie; Pellegrino. Entrenador: Vanoli


    Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah (13' Ramon), Valle (46' Kaiki); Milla, Da Cunha (83' Ricci); Liberali (83' Kambwala), Paz (61' Perrone), Caqueret; Douvikas. Entrenador: Fabregas


    ÁRBITRO: Di Bello

    AMONESTADOS: Valle (C), Nico Paz (C), Ramon (C), Ndour (F), Mastantuono (F, desde el banquillo)

    EXPULSADOS: -

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
COM

COM

Liga de Campeones

21 oct 2026

MUN

MUN

INT

INT

Serie A

25 oct 2026

FIO

FIO