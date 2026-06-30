Berhalter habló del fichaje tras cerrarse. Explicó cuánto tiempo trabajó el club para conseguir la firma del internacional polaco y por qué creían que el traspaso beneficiaba a ambas partes. También elogió los logros de Lewandowski, describiéndolo como el delantero más destacado de la era moderna.

«Probablemente empezó a plantearse en enero de [20]25», declaró Berhalter a ESPN. «Y aquí estamos, en junio de [20]26, y por fin hemos cerrado el fichaje. Hemos sido perseverantes. Hemos mantenido el contacto con él y con su representante. Se trata de un fichaje que todos creemos sinceramente que es una gran oportunidad tanto para Robert como para la ciudad de Chicago.

«Es raro que alguien triunfe en todos los sitios a los que va, y ese es el historial de Robert. No solo gana el equipo para el que juega, sino que él rinde a un nivel muy alto. En los últimos 15 años, ningún jugador de las cinco grandes ligas ha marcado más goles que Robert. Para mí es el mejor delantero de esta generación. No creo que haya habido un delantero mejor en la última década y media que Robert Lewandowski».







