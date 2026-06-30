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El Chicago Fire confirma el fichaje de Robert Lewandowski, quien debutará en la MLS ante Thomas Müller
Chicago por fin consigue su fichaje estrella
El Chicago Fire ha anunciado el fichaje de Lewandowski. Berhalter reveló que el club empezó a negociar en enero de 2025 y mantuvo contacto continuo con el delantero y sus representantes hasta alcanzar un acuerdo. A pesar del interés de clubes de la Liga Profesional de Arabia Saudí y de Europa, Lewandowski optó por fichar por el Chicago.
El exdelantero del Barcelona, autor de 120 goles en 193 partidos con el club español, reforzará el ataque del Fire en su lucha por el éxito en la MLS.
Berhalter elogia la trayectoria de Lewandowski
Berhalter habló del fichaje tras cerrarse. Explicó cuánto tiempo trabajó el club para conseguir la firma del internacional polaco y por qué creían que el traspaso beneficiaba a ambas partes. También elogió los logros de Lewandowski, describiéndolo como el delantero más destacado de la era moderna.
«Probablemente empezó a plantearse en enero de [20]25», declaró Berhalter a ESPN. «Y aquí estamos, en junio de [20]26, y por fin hemos cerrado el fichaje. Hemos sido perseverantes. Hemos mantenido el contacto con él y con su representante. Se trata de un fichaje que todos creemos sinceramente que es una gran oportunidad tanto para Robert como para la ciudad de Chicago.
«Es raro que alguien triunfe en todos los sitios a los que va, y ese es el historial de Robert. No solo gana el equipo para el que juega, sino que él rinde a un nivel muy alto. En los últimos 15 años, ningún jugador de las cinco grandes ligas ha marcado más goles que Robert. Para mí es el mejor delantero de esta generación. No creo que haya habido un delantero mejor en la última década y media que Robert Lewandowski».
Todas las miradas en su debut en la MLS
Berhalter confirmó que el club gestionará con cuidado la forma física de Lewandowski antes de incorporarlo a la MLS. Si todo va según lo previsto, Lewandowski podría enfrentarse a su antiguo compañero en el Bayern de Múnich, Müller, que juega en el Vancouver Whitecaps, en uno de los partidos más emocionantes de julio.
«Vale la pena esperarlo. Seremos cautelosos con su carga de trabajo, pero tanto él como nosotros queremos que juegue. Usará las próximas dos semanas para ponerse en forma y coger ritmo, y esperamos que debute el 16 de julio».
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Se reaviva la rivalidad con Messi
La llegada de Lewandowski reaviva su rivalidad con Lionel Messi, ahora en el Inter de Miami. Ambos se medirán en la Conferencia Este, aunque su posible duelo del 22 de julio aún depende de los compromisos internacionales de Messi y de la forma física de Lewandowski.
El polaco, autor de 344 goles con el Bayern y ganador de dos premios FIFA al Mejor Jugador, es uno de los fichajes más importantes de la liga. Chicago, tercero en la Conferencia Este, confía en que su olfato goleador les acerque al título de la MLS Cup, esquivo desde 1998.