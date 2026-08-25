El Bournemouth ha anunciado oficialmente la llegada de Di Gregorio procedente de la Juventus, en una importante declaración de intenciones en el mercado de fichajes. El Bournemouth ha cerrado con éxito una operación por la que el jugador de 29 años llega al Vitality Stadium inicialmente a préstamo, aportando a la plantilla experiencia inmediata del más alto nivel bajo palos.

«Estoy muy feliz de estar aquí. Este es un momento muy importante para mí y por eso creo que la decisión de venir aquí, al Bournemouth, fue la correcta», dijo Di Gregorio. «Sentí el deseo del club de tenerme aquí y percibí la ambición que tiene este club para seguir creciendo y hacer grandes cosas. La Premier League es la liga más bonita del mundo. Es un honor para mí estar aquí y tener la oportunidad de jugar y hacerlo a un nivel tan alto».