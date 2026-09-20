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El Barcelona teme la maldición: Ancelotti amenaza la mejor versión de Raphinha

FEATURES
Primera División
Barcelona
Raphinha
C. Ancelotti
Brazil
España
Brasil

El brasileño Raphinha es una de las principales armas del Barcelona durante la presente temporada, tras su explosión goleadora sin precedentes.

Hans Flick, entrenador del Barça, ha logrado ubicar a Raphinha en la posición de delantero centro para compensar las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Gracias al plan de Flick, Raphinha se ha convertido en una máquina de goles que no descansa, al marcar 14 tantos en los primeros 8 partidos de esta temporada en todas las competiciones, con un total de participación de 626 minutos.

Raphinha encabeza la tabla de goleadores de LaLiga esta temporada con 12 goles, y también marcó dos tantos en la victoria del Barcelona por 5-1 sobre el Feyenoord en la Liga de Campeones.

El diario Sport señaló, en un informe, que Raphinha se verá obligado a recorrer 34.000 kilómetros a partir del próximo lunes para disputar dos partidos amistosos con Brasil en Australia y un tercero en la India, teniendo en cuenta que en sus dos últimas convocatorias con la selección brasileña acabó lesionado.

Raphinha vive, en este momento, un periodo excepcional a nivel goleador, pues el extremo brasileño nunca antes había brillado con tanta fuerza, después de haberse convertido en un delantero completo gracias a las ideas de Flick, quien vio en él el espíritu, la calidad, la capacidad de definición y la pasión necesarias para jugar en la posición de delantero puro. 

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  • imago-sport-1062919031.jpgSports Press Photo

    El miedo a la maldición del parón internacional

    Todo va viento en popa para Raphinha, pero hay nubarrones en el horizonte, pues el primer parón internacional de la temporada se ha convertido en una auténtica amenaza para el extremo brasileño y, por tanto, para el Barcelona, que vive una temporada excepcional.

    Carlo Ancelotti representa un gran peligro para la exitosa trayectoria de Raphinha, quien se verá obligado a realizar uno de los viajes más agotadores de su carrera para disputar 3 partidos amistosos con Brasil, de un valor deportivo muy limitado.

    La selección de Brasil disputará dos amistosos ante Australia, los días 25 y 29 de septiembre, y posteriormente se enfrentará a la India en un amistoso, el 3 de octubre.

    El diario Sport señaló: "Es un viaje agotador que provoca un enorme desgaste físico, innecesario y prescindible. El jugador del Barcelona tendrá que recorrer 34.000 kilómetros por aire, es decir, el equivalente aproximado a dar la vuelta al mundo una vez".

    Desde el punto de vista deportivo, jugar ante selecciones de nivel modesto no le aportará nada a Raphinha, pues la selección de Australia quedó eliminada del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final ante Egipto, mientras que la India ocupa el puesto 138 en la clasificación de la Federación Internacional.

    • Anuncios
  • imago-sport-1062919652.jpgSports Press Photo

    Graves antecedentes de Raphinha

    En las dos últimas ocasiones en las que Raphinha fue convocado con la selección de Brasil, terminó lesionado.

    La primera vez fue durante el parón internacional de marzo, cuando Ancelotti lo convocó para disputar una breve gira por Estados Unidos que incluyó dos partidos amistosos ante Francia y Croacia. El jugador del Barcelona se lesionó durante la primera parte del duelo contra Francia, que se disputó en Boston.

    La lesión consistió en una rotura del bíceps femoral del muslo derecho, que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante cinco semanas.

    Fue el Barcelona quien pagó el precio de aquella lesión, ya que el jugador brasileño, que había atravesado unos meses muy complicados a nivel físico, se perdió la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, así como el enfrentamiento de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, encuentros en los que el Barcelona quedó eliminado de ambas competiciones.

    La ausencia del extremo brasileño, en la fase decisiva de la temporada, tuvo efectos muy negativos para el equipo de Hansi Flick, que aun así logró conquistar el título de LaLiga.

    Después, Carlo Ancelotti volvió a convocar a Raphinha para disputar su segundo Mundial con Brasil y, en el segundo partido de la fase de grupos, el jugador sintió molestias y tuvo que retirarse en el minuto 38 durante el enfrentamiento ante Haití. Las pruebas revelaron que había sufrido una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho.

    El jugador inició un tratamiento intensivo, pero no logró regresar a los terrenos de juego, después de que Brasil se despidiera del torneo a manos de Noruega.

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