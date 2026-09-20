El Barcelona teme la maldición: Ancelotti amenaza la mejor versión de Raphinha

El brasileño Raphinha es una de las principales armas del Barcelona durante la presente temporada, tras su explosión goleadora sin precedentes.

Hans Flick, entrenador del Barça, ha logrado ubicar a Raphinha en la posición de delantero centro para compensar las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Gracias al plan de Flick, Raphinha se ha convertido en una máquina de goles que no descansa, al marcar 14 tantos en los primeros 8 partidos de esta temporada en todas las competiciones, con un total de participación de 626 minutos.

Raphinha encabeza la tabla de goleadores de LaLiga esta temporada con 12 goles, y también marcó dos tantos en la victoria del Barcelona por 5-1 sobre el Feyenoord en la Liga de Campeones.

El diario Sport señaló, en un informe, que Raphinha se verá obligado a recorrer 34.000 kilómetros a partir del próximo lunes para disputar dos partidos amistosos con Brasil en Australia y un tercero en la India, teniendo en cuenta que en sus dos últimas convocatorias con la selección brasileña acabó lesionado.

Raphinha vive, en este momento, un periodo excepcional a nivel goleador, pues el extremo brasileño nunca antes había brillado con tanta fuerza, después de haberse convertido en un delantero completo gracias a las ideas de Flick, quien vio en él el espíritu, la calidad, la capacidad de definición y la pasión necesarias para jugar en la posición de delantero puro.

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