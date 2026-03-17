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El Barcelona planea fichar a Alessandro Bastoni mientras el Inter fija su precio
El Barça busca refuerzos para la defensa
Según ESPN, el Barcelona está rastreando activamente el mercado en busca de refuerzos defensivos, y Bastoni se perfila como uno de los principales candidatos. El jugador de 26 años se ha consolidado como uno de los mejores defensas con visión de juego de Europa desde que fichó por el Inter procedente del Atalanta en 2017. Al parecer, el director deportivo del Barça, Deco, está muy interesado en el italiano debido a su excepcional combinación de experiencia de alto nivel y potencial a largo plazo. Sin embargo, las mismas fuentes indican que Bastoni no es el único nombre en la lista; los blaugranas también están siguiendo de cerca a Pau Torres, del Aston Villa, y a Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, como parte de una estrategia más amplia para encontrar un especialista zurdo para su zaga.
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El elevado precio supone un obstáculo importante
A pesar del entusiasmo que despierta Bastoni en el club, su traspaso no es nada fácil. El internacional italiano tiene contrato con el San Siro hasta 2028, lo que le da al Inter una posición negociadora muy sólida. Según la Gazzetta dello Sport, el líder de la Serie A exigiría una cantidad superior a los 50 millones de euros (58 millones de dólares) para plantearse su venta.
La sorprendente capacidad ofensiva de un centinela de élite
La extraordinaria habilidad técnica de Bastoni, unida a su solidez defensiva, lo convierte en una opción atractiva para el Barça. En sus 293 partidos con el Inter, el central ha marcado ocho goles y ha dado 30 asistencias. El sistema de alta intensidad de Hansi Flick requiere esta capacidad de crear juego desde atrás. Los recursos defensivos del Barcelona incluyen actualmente a Pau Cubarsi y Ronald Araujo, pero con el contrato de Andreas Christensen a punto de expirar y el danés fuera de juego por lesión, la necesidad de un especialista fiable en el lateral izquierdo se ha vuelto urgente.
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Se avecinan decisiones difíciles en el mercado de fichajes de verano
Este verano, el Barcelona tendrá que decidir cómo repartir su limitado presupuesto entre varias áreas prioritarias. Los resultados del equipo en La Liga y en la Liga de Campeones, así como los ingresos que obtenga por la venta de jugadores, serán factores determinantes. Aunque Bastoni está decidido a ayudar al Inter a ganar el título de la Serie A, es posible que, cuando se abra el mercado de fichajes, sucumba al atractivo de desempeñar un papel destacado en el renovado proyecto del Barcelona.
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