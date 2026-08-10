Divulgação / Real Madrid
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El Aston Villa planea una ambiciosa cesión del madridista Endrick
El club de las Midlands va a por un delantero
Según talkSPORT, el Villa está valorando una cesión de Endrick desde el Madrid antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano el 1 de septiembre. El delantero de 20 años pasó la segunda mitad de la pasada temporada cedido en el Lyon, donde firmó ocho goles y ocho asistencias en 21 apariciones. Además del Villa, el Roma, de la Serie A, también estaría interesado, según se informa, en fichar al internacional brasileño de cara a la próxima temporada.
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El entrenador busca profundidad en ataque
La posible llegada de Endrick reforzaría las opciones de Emery en ataque de cara al regreso del Aston Villa a la Champions League esta temporada. Aunque Ollie Watkins sigue siendo la principal referencia ofensiva tras marcar 21 goles la pasada campaña, se sigue considerando que la presencia de Tammy Abraham y del emergente Brian Madjo requiere todavía más refuerzos. El bagaje internacional de Endrick con Brasil en la escena mundial le convierte en un candidato ideal para elevar la calidad ofensiva del Villa tanto en las competiciones nacionales como en las europeas.
La reconstrucción de verano continúa a buen ritmo
La búsqueda de Endrick forma parte de la dinámica estrategia de fichajes del Villa tras la salida de Morgan Rogers al Chelsea en una operación récord en el fútbol británico de 117 millones de libras. La cúpula del club ha actuado con rapidez para reforzar la plantilla, cerrando un fichaje récord para la entidad por Johan Manzambi, junto a las incorporaciones de Joao Gomes procedente del Wolves, Alejandro Garnacho, del Chelsea, cedido, y Modou Keba Cisse. Más allá de su interés por Endrick, el Villa también está cerca de cerrar una operación de 17 millones de libras por el lateral izquierdo del Atletico Madrid Matteo Ruggeri para completar su defensa.
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El calendario europeo pone a prueba a la plantilla
El Villa pondrá a prueba su preparación ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA el miércoles, después de su triunfo en la Europa League la temporada pasada. El importante duelo europeo supone una exigente referencia antes de arrancar su campaña en la Premier League y entrar en la fase de liga de la Champions League. La dirección del club seguirá trabajando en los objetivos pendientes antes de que se cierre el mercado de fichajes para garantizar que Emery mantenga suficiente profundidad de plantilla.
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