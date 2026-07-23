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El Aston Villa anuncia el fichaje de Alejandro Garnacho, procedente del Chelsea
Emery ficha a su principal objetivo en ataque
El jugador, de 22 años, llega a Villa Park cedido por toda la temporada tras una etapa irregular en Stamford Bridge. Emery celebró el fichaje: «Estamos encantados con Alejandro. Tiene mucho talento, es joven y quiere ayudar a nuestro proyecto».
Aunque por ahora es una cesión, el acuerdo incluye una cláusula de compra obligatoria que lo haría permanente si se cumplen ciertos objetivos de rendimiento durante la temporada 2026-27.
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Análisis de la eliminación del Chelsea
La salida de Garnacho del Chelsea se produce tras el fichaje récord de Morgan Rogers, procedente del Villa, por 117 millones de libras. Los «Blues» lo ficharon en septiembre por 40 millones de libras procedente del Manchester United, donde había disputado 144 partidos con el primer equipo. A pesar de jugar 43 partidos la temporada pasada, el extremo quedó fuera de los planes del club. En Stamford Bridge marcó ocho goles y dio cuatro asistencias.
La intensa campaña de fichajes de Villa
El fichaje de Garnacho se incluye en una estrategia más amplia que ha animado Villa Park este verano. Es el cuarto refuerzo tras los de Johan Manzambi, Joao Gomes y Modou Keba Cisse. Su llegada se financia con las ventas de jugadores, que han reportado casi 200 millones de libras. Salidas de peso, como las de Youri Tielemans y Donyell Malen, han dado a Emery la libertad financiera para fichar perfiles como el de Garnacho y reforzar la plantilla.
Garnacho llega a un equipo en pleno auge: campeón de la Europa League, cuarto en la Premier y clasificado para la Champions. Además, el 12 de agosto disputará la Supercopa de la UEFA contra el París Saint-Germain.
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Perspectivas de futuro en Villa Park
Si se confirma el traspaso, Garnacho ya habría acordado un contrato de cuatro años con el Aston Villa, lo que muestra la confianza del club en su potencial. Además, el Manchester United recibiría un 10 % de cualquier venta futura, según las condiciones establecidas cuando fichó por el Chelsea en 2025.
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