El Aston Villa anuncia el fichaje de Alejandro Garnacho, procedente del Chelsea

El fichaje de Garnacho se incluye en una estrategia más amplia que ha animado Villa Park este verano. Es el cuarto refuerzo tras los de Johan Manzambi, Joao Gomes y Modou Keba Cisse. Su llegada se financia con las ventas de jugadores, que han reportado casi 200 millones de libras. Salidas de peso, como las de Youri Tielemans y Donyell Malen, han dado a Emery la libertad financiera para fichar perfiles como el de Garnacho y reforzar la plantilla.

Garnacho llega a un equipo en pleno auge: campeón de la Europa League, cuarto en la Premier y clasificado para la Champions. Además, el 12 de agosto disputará la Supercopa de la UEFA contra el París Saint-Germain.







