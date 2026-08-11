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El Arsenal apunta al defensa del Barcelona Jules Kounde tras quedarse sin Ezri Konsa
El Arsenal pone sus ojos en una defensora del Barcelona
El Arsenal está siguiendo activamente la situación del defensa del Barcelona Kounde, ya que busca reforzar su línea defensiva, según Sport. El conjunto de la Premier League sigue muy de cerca al versátil francés durante los cruciales últimos días del mercado de fichajes.
El Barcelona se centra actualmente en cuadrar sus cuentas para generar el espacio esencial en el límite salarial. Tras la salida de Ronald Araujo y la inminente venta de Marc Casado por 40 millones de euros, el gigante catalán sigue abierto a más salidas. Si llega una oferta importante, según los informes, el Barcelona estaría dispuesto a desprenderse de Kounde. El defensa ya se ha incorporado a la pretemporada, pero su futuro a largo plazo en el club es cada vez más incierto.
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Arteta busca refuerzos defensivos
Arteta es un gran admirador de la versatilidad de Kounde. El técnico español está buscando activamente un defensa híbrido capaz de rendir con solvencia tanto de central como de lateral derecho. El Arsenal se ha visto obligado a acudir al mercado tras una serie de graves contratiempos defensivos. El central clave William Saliba está actualmente de baja por una lesión de espalda de duración indefinida de cara a la nueva campaña.
Además, Jurrien Timber sigue lidiando con un problema crónico en la ingle que limita enormemente su tiempo de juego. Arteta considera que Kounde es el perfil táctico perfecto para aportar la calidad y la profundidad tan necesarias a una plantilla mermada.
La operación por Konsa resulta demasiado cara
El Arsenal identificó inicialmente al defensa del Aston Villa Konsa como su principal objetivo defensivo para el mercado de verano. Sin embargo, el club de Birmingham exigía una cantidad superior a 75 millones de euros por el internacional inglés.
El Arsenal consideró que esa valoración estaba completamente fuera de mercado y, posteriormente, ha centrado toda su atención en Kounde. Aunque el francés firmó recientemente un nuevo contrato, su estatus en el Barcelona ha cambiado de forma significativa con la llegada del nuevo entrenador, Hansi Flick. Kounde ya no es considerado intocable a nivel estratégico en Cataluña. Según se informa, Flick planea alinear a Eric Garcia por delante del ex del Sevilla en el lateral derecho de la defensa esta temporada.
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¿Qué es lo próximo para Kounde?
Kounde tiene previsto mantener una reunión cara a cara crucial con Flick para aclarar de forma definitiva su futuro inmediato. El Barcelona está preparado para aceptar una propuesta lucrativa, lo que le permitiría invertir en un sustituto de primer nivel. Flick confía en sus opciones defensivas, con la inminente llegada de Joao Cancelo para cubrir el flanco izquierdo junto a Alejandro Balde. En la derecha, Garcia y el prometedor joven Xavi Espart han convencido firmemente al técnico alemán.
La decisión depende en última instancia de Kounde, cuyo contrato actual se extiende hasta 2030. Aunque el Arsenal lidera la carrera, el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich también siguen de cerca la situación del defensor.
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