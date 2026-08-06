Bosic comenzó su trayectoria como técnico dentro de la escuela neerlandesa, donde trabajó como asistente de su compatriota Arne Slot en el Alkmaar, antes de acompañarlo también en el Feyenoord, un período durante el cual adquirió muchos de los detalles tácticos que convirtieron a Slot en uno de los entrenadores más destacados de Europa.

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Después inició su recorrido como director técnico, y llevó al Twente de vuelta a la Eredivisie, antes de afrontar su etapa más importante con el Shajtar Donetsk ucraniano, donde se coronó campeón de la liga ucraniana, conquistó la Copa de Ucrania en dos ocasiones y ofreció actuaciones notables en la Liga de Campeones de Europa.

Su momento europeo más destacado llegó cuando dirigió al Shajtar a la victoria sobre el Barcelona en la fase de grupos de la edición 2023-2024, en un resultado que confirmó la capacidad del entrenador para gestionar los grandes partidos y competir con los clubes gigantes.