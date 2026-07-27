El Al Ahly egipcio firma el mayor contrato de inversión de su historia y el sueño del estadio se acerca

En un paso histórico que refleja la dimensión económica y deportiva del club Al Ahly, el "club del siglo" en África anunció la firma del mayor contrato de inversión de su historia, el más grande de su tipo en la región de Oriente Medio, con la compañía Vodafone, en una alianza estratégica que representa un salto cualitativo en el ámbito de la inversión deportiva y abre la puerta a una nueva etapa en el proyecto del estadio de Al Ahly, que ahora está más cerca que nunca de pasar de ser un sueño largamente esperado a una realidad tangible.

La ceremonia de la firma se celebró en un gran acto con la presencia de la junta directiva del club, presidida por Mahmoud El Khatib, junto a varios ministros, las juntas directivas de las empresas de Al Ahly de fútbol, de instalaciones deportivas y de La Fortaleza Roja, así como representantes de la compañía Vodafone y un elenco de personalidades deportivas, públicas y mediáticas.

La empresa La Fortaleza Roja, responsable de la financiación y ejecución del proyecto del estadio de Al Ahly, firmó un contrato histórico con Vodafone que otorga a la compañía los derechos de denominación del estadio de Al Ahly, mientras que la empresa Al Ahly de fútbol firmó un nuevo contrato de patrocinio con Vodafone para convertirse en el patrocinador principal de la camiseta del primer equipo durante cuatro años, con un contrato cuyo valor supera a todos los contratos de patrocinio anteriores.

Este acuerdo representa un hito decisivo en la trayectoria de la inversión deportiva, ya que contribuye a maximizar los retornos de inversión del club y respalda la ejecución del proyecto del estadio de nivel mundial, lo que refuerza la posición de Al Ahly como una de las mayores entidades deportivas de la región.

Asimismo, El Khatib obsequió la camiseta del club a Mohamed Abdallah, director ejecutivo y consejero delegado de Vodafone Egipto y presidente regional de los mercados internacionales del grupo Vodafone, durante el acto que fue testigo del anuncio oficial de la alianza histórica.