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Karim Malim

Traducido por

El Al Ahly egipcio firma el mayor contrato de inversión de su historia y el sueño del estadio se acerca

Al Ahly SC
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La Fortaleza Roja abre las puertas de una nueva era

En un paso histórico que refleja la dimensión económica y deportiva del club Al Ahly, el "club del siglo" en África anunció la firma del mayor contrato de inversión de su historia, el más grande de su tipo en la región de Oriente Medio, con la compañía Vodafone, en una alianza estratégica que representa un salto cualitativo en el ámbito de la inversión deportiva y abre la puerta a una nueva etapa en el proyecto del estadio de Al Ahly, que ahora está más cerca que nunca de pasar de ser un sueño largamente esperado a una realidad tangible.

La ceremonia de la firma se celebró en un gran acto con la presencia de la junta directiva del club, presidida por Mahmoud El Khatib, junto a varios ministros, las juntas directivas de las empresas de Al Ahly de fútbol, de instalaciones deportivas y de La Fortaleza Roja, así como representantes de la compañía Vodafone y un elenco de personalidades deportivas, públicas y mediáticas.

La empresa La Fortaleza Roja, responsable de la financiación y ejecución del proyecto del estadio de Al Ahly, firmó un contrato histórico con Vodafone que otorga a la compañía los derechos de denominación del estadio de Al Ahly, mientras que la empresa Al Ahly de fútbol firmó un nuevo contrato de patrocinio con Vodafone para convertirse en el patrocinador principal de la camiseta del primer equipo durante cuatro años, con un contrato cuyo valor supera a todos los contratos de patrocinio anteriores.

Este acuerdo representa un hito decisivo en la trayectoria de la inversión deportiva, ya que contribuye a maximizar los retornos de inversión del club y respalda la ejecución del proyecto del estadio de nivel mundial, lo que refuerza la posición de Al Ahly como una de las mayores entidades deportivas de la región.

Asimismo, El Khatib obsequió la camiseta del club a Mohamed Abdallah, director ejecutivo y consejero delegado de Vodafone Egipto y presidente regional de los mercados internacionales del grupo Vodafone, durante el acto que fue testigo del anuncio oficial de la alianza histórica.

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    Un sueño cada vez más cerca de hacerse realidad

    Mahmoud El Khatib afirmó que la firma de la alianza estratégica con la compañía «Vodafone» representa una nueva etapa histórica en la trayectoria del club, subrayando que el Al Ahly sigue construyendo logros gracias a su extensa historia, su afición, sus socios y su continua búsqueda de desarrollar sus recursos de forma que garantice el cumplimiento de sus compromisos y la consecución de sus aspiraciones futuras.

    El Khatib elogió el papel que desempeña el Estado egipcio, liderado por el presidente Abdelfatah al Sisi, en el apoyo a los proyectos de infraestructura y deporte, asegurando que el sueño de la afición del Al Ahly de poseer un estadio de nivel mundial está más cerca que nunca.

    Explicó que la idea de colaborar con «Vodafone» comenzó durante su periodo de tratamiento a principios del presente año, después de recibir una oferta de la compañía, iniciándose posteriormente una serie de reuniones con la sociedad del Al Ahly de fútbol y los responsables de los derechos comerciales, antes de llegar al mayor contrato de inversión en la historia del club.

    Señaló que el contrato incluyó un mecanismo financiero innovador para proteger los derechos del Al Ahly, mediante la fijación del valor y la garantía de que el club se beneficie de cualquier aumento en el tipo de cambio, recibiendo su valor en libras egipcias, lo que refleja la profesionalidad en la gestión del expediente de inversión.

    Añadió que la obtención por parte de «Vodafone» de los derechos de denominación del estadio del Al Ahly representa un gran respaldo económico para el proyecto, expresando su plena confianza en la empresa Qalaa Holdings, presidida por Mohamed Kamel, para completar el estadio conforme al calendario establecido, pese a los desafíos técnicos y de ingeniería que afrontó la ejecución y que fueron superados.

    El presidente del Al Ahly reveló que solicitó realizar modificaciones en el diseño del estadio, entre ellas sustituir las escaleras de hormigón por escaleras mecánicas, en consonancia con los estándares internacionales más avanzados y para ofrecer una experiencia más desarrollada y cómoda a la afición, algo que ya se llevó a cabo.

    El Khatib dirigió su agradecimiento a la compañía «Vodafone», a la empresa Qalaa Holdings, a la sociedad del Al Ahly de fútbol y a todos los equipos de trabajo, y valoró asimismo los esfuerzos de la junta directiva del club y de la dirección ejecutiva, elogiando la consideración de la junta hacia sus circunstancias de salud, por las que pasó desde el pasado mes de septiembre, y el desempeño de cada individuo en su función de la mejor manera posible.

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    Una asociación entre los modelos deportivos más exitosos

    Gaouhar Nabil, ministro de Juventud y Deporte, afirmó que la actual asociación entre el Al Ahly y «Vodafone» es una de las mejores y más exitosas alianzas en el ámbito deportivo, expresando su satisfacción por este paso que refleja la magnitud y el valor del club Al Ahly.

    Señaló que esta asociación está en sintonía con las orientaciones del liderazgo político y la visión del presidente Abdelfatah al Sisi en cuanto a la inversión en las personas, y previó que aportará grandes beneficios al club Al Ahly, a la empresa «Vodafone», al deporte egipcio, al fútbol y al aficionado egipcio en general.

    Añadió que su experiencia en los ámbitos del deporte y la inversión le hace comprender el valor de esta asociación, que reúne a dos entidades que enarbolan la bandera del liderazgo y el éxito, subrayando que contribuirá a servir al deporte egipcio y a reforzar su posición.

    El ministro de Juventud y Deporte declaró: "Me crie dentro del club Al Ahly, y eso es motivo de orgullo para mí; allí aprendí que representar el nombre de Egipto y ondear su bandera es el objetivo supremo, por eso hoy soy ministro de todos los egipcios y de todas las instituciones deportivas, al margen de cualquier filiación, en aras de enaltecer el nombre de Egipto en todos los escenarios deportivos."

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    Alianza histórica

    Mohamed Abdallah, director ejecutivo y consejero delegado de Vodafone Egipto y presidente regional de mercados internacionales del grupo Vodafone, afirmó que las relaciones entre la compañía y el club Al Ahly se extienden por más de 25 años y han sido testigo de numerosos éxitos y logros conjuntos.

    Explicó que la compañía inaugura hoy una nueva etapa en su relación con el Al Ahly, que refleja la visión de Vodafone, la cual cree que la tecnología representa la piedra angular del progreso y contribuye al desarrollo de las diferentes experiencias y servicios ofrecidos a los ciudadanos.

    Señaló que esta alianza es la primera de su tipo en Oriente Medio, mediante la incorporación del nombre Vodafone al estadio del Al Ahly, que se convertirá en el primer campo de Egipto en llevar el nombre de la compañía, en el marco de una visión que busca crear estadios inteligentes que se apoyan en la tecnología para mejorar la experiencia del aficionado, desde la reserva de entradas y el desplazamiento hasta la asistencia a los partidos y el disfrute de los eventos deportivos.

    Subrayó que Vodafone es el mayor inversor en infraestructura digital y tecnológica en Egipto, con inversiones que superan los 125.000 millones de libras, y afirmó que la inversión en el deporte representa una extensión del papel de la tecnología en la mejora de la vida de los ciudadanos.

    Añadió que las ediciones recientes de los torneos mundiales han demostrado que la tecnología se ha convertido en una parte esencial de la experiencia del fútbol, señalando que la nueva alianza con el Al Ahly tiene como objetivo aportar un valor real al aficionado egipcio, mediante el desarrollo del sistema del deporte y del fútbol.

    Concluyó su intervención agradeciendo al equipo de trabajo de Vodafone y a todos los socios del éxito, y dedicó un agradecimiento especial al capitán Mahmoud El Khatib, elogiando su visión de futuro y expresando su deseo de que el próximo encuentro se celebre dentro del «Estadio Vodafone».

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    El pasado y el futuro del Ahly

    Karim Eid, director del sector comercial de Vodafone Egipto, expresó su satisfacción por la alianza con el club Al Ahly, subrayando que representa una de las etapas estratégicas más importantes del deporte egipcio.

    Explicó que el contrato de patrocinio se extiende por cuatro años y tiene como objetivo enriquecer la experiencia del aficionado egipcio y ofrecer un modelo moderno y avanzado para el ecosistema deportivo, en línea con el gran desarrollo que vive la industria del fútbol a nivel mundial.

    Añadió que el objetivo principal de esta alianza es aprovechar la tecnología para desarrollar el deporte egipcio y ofrecer una experiencia integral al aficionado, acorde con los más recientes estándares internacionales.

    Por su parte, el ingeniero Ayman Fathy, presidente de la empresa de fútbol de Al Ahly, dirigió su agradecimiento al ministro de Juventud y Deporte, y al capitán Mahmoud El Khatib, por su continuo apoyo a la empresa en la ejecución de su visión de inversión y en la maximización de los recursos del club.

    Asimismo, elogió la profesionalidad y la transparencia con las que actuó la empresa «Vodafone» durante las negociaciones, subrayando que Al Ahly siempre busca elegir socios que posean la misma ambición y visión, algo que se ha logrado en esta alianza.

    Agregó que la competencia en el fútbol ya no se limita al rectángulo verde, sino que se ha extendido al ámbito de la inversión y el patrocinio, señalando que el acuerdo con «Vodafone» incluye numerosos derechos comerciales que requirieron un gran esfuerzo para alcanzar la mejor fórmula que satisfaga los intereses de ambas partes.

    Concluyó sus declaraciones dirigiendo su agradecimiento a Naira Ali, directora ejecutiva de la empresa de fútbol de Al Ahly, y al asesor Shady El Barqouqi, encargado de los aspectos legales del contrato, así como a todos los empleados de la empresa, en reconocimiento a sus esfuerzos para concretar este acuerdo histórico, que convierte a «Vodafone» en parte de la historia y del futuro del club Al Ahly.