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Edin Dzeko amplía su etapa en el Schalke más allá de su 41º cumpleaños tras devolver al club a la Bundesliga
El veterano delantero firma una ampliación de contrato
Dzeko ha confirmado que seguirá en el Schalke tras firmar una nueva ampliación de contrato que le permitirá seguir jugando más allá de su 41º cumpleaños. El veterano delantero de Bosnia y Herzegovina llegó en enero de 2026 y causó impacto de inmediato, con seis goles y tres asistencias en 11 partidos. El impresionante estado de forma del atacante resultó crucial para ayudar al Schalke a lograr el ascenso de vuelta a la máxima categoría de la Bundesliga por primera vez desde la temporada 2022-23.
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Dzeko explica su insaciable hambre de seguir jugando
En declaraciones a los medios oficiales del club tras firmar el nuevo contrato, Dzeko expresó su alegría por continuar su trayectoria con el Schalke en la máxima categoría del fútbol alemán.
Al hablar del ascenso y de su ambición intacta, Dzeko explicó: "Desde mi llegada al Schalke en invierno, he formado parte de un equipo fantástico y he vivido el increíble apoyo de la afición. Ascender a la Bundesliga está entre los momentos más destacados de mi carrera. Fue increíble.
"El fútbol me ha hecho feliz y me ha impulsado durante toda mi vida. Sigo con hambre y quiero ayudar también a nuestro equipo en la Bundesliga".
El jefe del Schalke elogia el impacto de Dzeko
El director de fútbol profesional del Schalke, Youri Mulder, subrayó que el liderazgo y la calidad de Dzeko, tanto dentro como fuera del campo, fueron las principales razones por las que el club amplió su continuidad.
Al elogiar la contribución del veterano delantero, Mulder añadió: "Edin aportó algo especial al Schalke 04 durante sus primeros cuatro meses y medio en el club. Fue un jugador clave y uno de los favoritos de la afición, mientras que su personalidad hizo que siempre diera ejemplo tanto dentro como fuera del campo.
"Nuestras conversaciones durante las últimas semanas dejaron claro que Edin sigue teniendo la misma hambre de siempre. Por eso creemos que también puede ayudarnos en la Bundesliga. Edin se queda en el Schalke, lo cual es una noticia fantástica".
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Se avecina una prueba de alto nivel
Dzeko y el Schalke se preparan ahora para una dura prueba con la que asentarse en la Bundesliga una vez que arranque la nueva temporada. La amplia trayectoria del veterano delantero, que anteriormente jugó en el Manchester City, el Inter de Milán, la Roma y el Wolfsburgo, será un activo crucial para el conjunto de Gelsenkirchen.
El Schalke tiene previsto iniciar su campaña en la Bundesliga con una visita al Augsburgo el 30 de agosto.
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