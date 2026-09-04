Durante sus últimos meses en la Juventus, Vlahovic vio reducido de forma significativa su tiempo de juego. El delantero nacido en Belgrado cree que fue relegado en el orden de preferencias simplemente porque su contrato estaba a punto de expirar. En declaraciones a Mozzart Sport, no se mordió la lengua al hablar sobre el trato que recibió.

"Empecé en el banquillo por una razón bien conocida: entraba en el último año de mi contrato. En mi opinión, esa fue la única razón", explicó Vlahovic.