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¡Duro golpe para el Inter! Lautaro Martinez sufre una lesión en los isquiotibiales y se perderá el derbi de Milán
Una distensión en los isquiotibiales deja fuera al referente del Inter
El Inter ha confirmado que Martinez estará de baja al menos un mes tras sufrir un problema muscular. El capitán del Inter se lesionó durante el reciente partido de Champions League contra el Club Brujas en San Siro. Pese a marcar dos goles en ese encuentro, el desgaste físico le pasó factura al campeón del mundo, que fue una pieza clave del ataque de su equipo durante toda la noche.
Tras la derrota por 4-3, el delantero se sometió a pruebas médicas para determinar la gravedad de la lesión. El club anunció oficialmente el diagnóstico en un comunicado y confirmó que «las pruebas revelaron una distensión en el isquiotibial izquierdo» tras su participación en el partido europeo. Esta situación plantea un importante problema a Cristian Chivu a la hora de elegir su alineación, justo cuando el equipo afronta un calendario cargado de partidos en las competiciones nacionales y continentales.
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Partidos cruciales a la vista
La lesión llega en un momento especialmente cruel para el gigante italiano, ya que deja a Martinez fuera del esperado derbi de la Madonnina contra el AC Milan del 31 de octubre. El equipo notará mucho la ausencia del capitán, que atraviesa un momento de forma sensacional: a sus 29 años, ya ha marcado cuatro goles en la Serie A esta temporada. Su liderazgo y su eficacia de cara a portería han sido fundamentales en el planteamiento táctico del Inter bajo la nueva dirección técnica.
Se espera que el argentino siga de baja hasta después del próximo parón de selecciones, en noviembre. Según informa Sky Sport Italia, es probable que se pierda un total de siete partidos entre todas las competiciones. Entre ellos figuran los importantes encuentros de Serie A ante el Bologna y la Fiorentina, así como los decisivos partidos de la fase de grupos de la Champions League contra el Shakhtar Donetsk y el Feyenoord, que marcarán el rumbo europeo del Inter.
La lesión también afecta a sus compromisos internacionales con Argentina, ya que no podrá incorporarse a la convocatoria de Lionel Scaloni para los próximos partidos de clasificación. El equipo médico del Instituto Humanitas de Rozzano seguirá de cerca su evolución, con una fecha de regreso provisional fijada para el partido a domicilio contra el Atalanta del 22 de noviembre. La afición del Inter espera que su gran figura esté plenamente recuperada para el encuentro en casa ante el Stuttgart, apenas tres días después.
Estadísticas llamativas e impacto en la temporada
Antes de este contratiempo físico, Martinez había sido una presencia casi constante en el once titular. Solo se había perdido un partido esta temporada: la victoria ante el Udinese en septiembre, en la que se quedó en el banquillo sin jugar. Desde entonces, ha liderado el ataque con brillantez, como demuestran su magnífico doblete ante el Nápoles y los otros dos goles que marcó frente a la Roma en el Estadio Olímpico anteriormente esta temporada.
Su regularidad ha sido un recurso clave para el Inter, que ha recurrido a su asociación con Marcus Thuram para superar defensas difíciles de romper. En la reciente victoria ante el Parma, Martinez incluso entró como suplente en la segunda parte para mantener su estado físico, pero la intensidad del partido contra el Brujas acabó siendo demasiado para él.
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Los ajustes tácticos de Chivu
Cristian Chivu debe encontrar ahora la forma de suplir la aportación ofensiva de su delantero referente durante un mes que podría definir el rumbo de la temporada del club. La ausencia de Martinez deja un vacío no solo en cuanto a goles, sino también en el sistema de presión alta que emplea el Inter. Su capacidad para liderar la presión desde la delantera e iniciar la fase defensiva ha sido fundamental para el equilibrio del equipo tanto en las competiciones nacionales como en las europeas. El Inter viajará a Bolonia este sábado sin su principal amenaza de gol, en el inicio de una serie de partidos exigentes.
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