A través de un emotivo vídeo publicado en las redes sociales, Bennacer dejó un conmovedor mensaje de despedida a la afición del AC Milan. Al recordar su querido paso por San Siro, Bennacer reveló: «Queridos aficionados del Milan. El año pasado me despedí sin pensar nunca que aquellas palabras acabarían siendo una despedida.

«Durante más de cinco años, llevé esta camiseta con orgullo y pasión junto a compañeros increíbles, respaldado por vuestro amor incondicional. Ganar el Scudetto con esta camiseta es uno de los recuerdos más bonitos de mi carrera, y jugar ante vosotros en San Siro fue uno de los mayores honores».