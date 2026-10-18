La afición del Brighton & Hove Albion presenció este domingo en el Amex Stadium un momento histórico de la Premier League: Gomez marcó un golazo desde el centro del campo en los primeros compases del derbi ante su rival, el Crystal Palace. Una genialidad de la que se hablará durante años.

La calidad técnica necesaria para lograr un gol así quedó patente. Tras recibir un pase de Oliver Boscagli después de una pérdida de balón de Adam Wharton, el centrocampista necesitó un solo toque para acomodarse el balón. Luego se giró, vio que el portero del Palace, Walter Benitez, estaba muy adelantado y lanzó un potente disparo desde 51 metros, medido a la perfección.