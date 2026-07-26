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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

Traducido por

Deco cumple la misión: cinco fichajes que resuelven el enigma del Barcelona

FEATURES
Primera División
Barcelona
Marc-André ter Stegen
I. Pena
A. Astralaga
D. Kochen
Deco
España

El Barcelona logró resolver varias incógnitas relacionadas con el trío que defenderá la portería del conjunto catalán la próxima temporada.

Y si el verano del año pasado fue testigo de una inversión estratégica en un portero que representa el presente y el futuro, como Joan García, la dirección deportiva del Barça se centra durante el actual mercado de fichajes en abordar la saturación que se vislumbraba en la posición de guardameta, tras el regreso de varios jugadores cedidos a otros clubes. 

El diario "Sport" señaló en un informe que el director deportivo Deco llega al final del mes en curso habiendo completado gran parte del trabajo para poner fin a la saturación.

  • Ter StegenGetty Images

    La salida de Ter Stegen se acerca

    El caso de Marc-André ter Stegen, el más complicado tanto en lo económico como en lo físico, será, salvo sorpresas, la próxima operación en cerrarse y anunciarse de forma oficial.

    El contrato del guardameta alemán se extiende hasta el verano de 2028, pero no entraba en los planes del entrenador Hansi Flick, por lo que ha aceptado marcharse cedido al Ajax de Ámsterdam a las órdenes de Míchel, con quien ya trabajó la temporada pasada en el Girona.

    En las últimas horas se han resuelto las cuestiones fiscales que estaban entorpeciendo la operación, y se espera que su llegada a Ámsterdam sea una realidad a comienzos de la próxima semana. 

    El guardameta alemán disputó 45 minutos ante el Europa, pero es probable que no viaje con la expedición del Barcelona a la concentración en Inglaterra.

    • Anuncios
  • Levante UD v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Iñaki Peña: el final de 14 años con el Barcelona

    Esta fue una de las primeras operaciones del Barcelona este verano, ya que tras ofrecer un buen nivel con la camiseta del Elche durante la primera mitad de la temporada pasada (antes de perder su puesto en favor de Matías Dituro), el Panathinaikos mostró su interés en sus servicios y lo fichó por alrededor de 3 millones de euros.

    De este modo, el guardameta procedente de Alicante puso fin a más de una década de vinculación con el club catalán.

    De hecho, Iñaki Peña ya disputó su primer partido oficial con su nuevo equipo, pues jugó los 90 minutos completos en la ida de la ronda previa de la Conference League, y contribuyó a la victoria del conjunto griego a domicilio ante el Paksi húngaro por 2-1.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Astralaga al filial del Atlético de Madrid

    El Barcelona no renovó el contrato de Ander Astralaga tras finalizar su cesión al Granada, poniendo fin así a la etapa del guardameta, que se prolongó durante 8 años con el club.

    Astralaga se incorporó al Barcelona en el verano de 2018 dentro de la categoría juvenil, y no pudo disputar ningún partido oficial con el primer equipo, aunque sí participó en un encuentro amistoso ante el Manchester City.

    El filial del Atlético de Madrid anunció su fichaje con un contrato que se extiende hasta el año 2028.

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  • Yacoub, pretendido en La Liga

    El joven guardameta húngaro comenzó la pretemporada con el primer equipo tras regresar de su cesión al Andorra, pero tanto el jugador como el club consideran que la mejor opción es que salga de nuevo cedido para obtener minutos de juego con regularidad.

    Yáquo tiene 20 años y necesita jugar de forma continua, además de gozar de buena reputación en el fútbol español. 

    Según el periodista Matteo Moretto, figura en las listas de interés del Racing de Santander, el Levante y el Real Mallorca.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Diego Costa: una cesión con aroma de despedida

    Pese a que el guardameta estadounidense de 20 años era considerado una de las apuestas de futuro del Barcelona, su cesión al Lyngby Boldklub hasta el verano de 2027 incluye una opción de compra cercana a los 1,5 millones de euros a favor del club danés.

    Y aunque ninguna de las dos partes lo desveló en sus comunicados oficiales, el Barcelona conservará el 40% del valor de cualquier venta futura en caso de que renuncie a la propiedad del jugador, lo que le permitirá beneficiarse económicamente si el portero brilla o incluso facilitar la negociación de su regreso en el futuro.

    Kochen necesita jugar para demostrar que las grandes expectativas que lo rodearon durante su etapa de formación pueden hacerse realidad en el fútbol profesional, aunque sea a través de un destino considerado "excepcional" en comparación con lo habitual.

  • Deco Hansi FlickGetty

    El esperado veredicto: ¿juventud o experiencia?

    Con Joan García como portero titular indiscutible y con Szczesny como segundo guardameta con un último año en su contrato, la dirección deportiva del Barça debe elegir entre dos escenarios para completar el apartado de la portería.

    El primer escenario, que es el más probable, consiste en que Iker Rodríguez (nacido en 2008), considerado el portero más destacado de "La Masia", e Eder Aller se repartan el papel de tercer portero del equipo.

    La otra posibilidad es que Deco acuda al mercado de fichajes para incorporar a un portero con experiencia y de bajo coste, con el objetivo de competir con Szczesny, siendo Álex Remiro el nombre que más suena en este contexto.

    Sea como sea, el panorama de la portería del Barcelona resulta cada día más claro, pues ya se ha resuelto buena parte de las incógnitas, mientras que no se espera que solucionar las restantes lleve mucho tiempo.

    Aun así, el mercado de fichajes todavía es largo, ya que queda más de un mes para su cierre, lo que significa que muchas cosas pueden suceder antes de que baje el telón.

Amistosos
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