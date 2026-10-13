De Carnevali a Massara, todos los sueldos de los directivos de la Juventus

La nueva política retributiva adquiere especial relevancia a la luz de los acuerdos suscritos con Giovanni Carnevali, nombrado consejero delegado y director general el 12 de junio de 2026, y Frederic Massara, a quien se confió el 7 de julio de 2026 el cargo de Chief Football Officer, con responsabilidad sobre la gestión y el desarrollo del área deportiva masculina hasta el final de la temporada 2027/28.





En el caso de Carnevali, el acuerdo establece una remuneración fija bruta anual de 1,75 millones de euros, superior al millón de euros previsto inicialmente en la política retributiva 2025/26 para el cargo de director general. Según recoge el informe, la cifra coincide con la prevista en la nueva política 2026/27 para el consejero delegado y director general, que se someterá a la aprobación de la junta de accionistas.





A esta cantidad se añade una prima extraordinaria de 1 millón de euros, condicionada a que Carnevali permanezca en el cargo hasta el 30 de junio de 2027. Su pago está previsto para julio de 2027, con cláusulas que permiten a la Juventus reclamar la devolución de la prima en determinadas circunstancias. En el caso de Massara, en cambio, el informe no especifica su remuneración fija individual, pero sí informa de la concesión de una prima extraordinaria de pago único de 600.000 euros brutos, que se abonará en un solo plazo antes del 30 de noviembre de 2026.





El acuerdo establece, además, que las posibles primas anuales a las que el directivo tenga derecho en el ejercicio 2026/27 se compensarán con la prima extraordinaria ya recibida, hasta un máximo de 600.000 euros. En definitiva, ambas cantidades no podrán sumarse, lo que evita que se le abone dos veces el mismo importe.



