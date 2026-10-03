Y cuando la conversación giró hacia la evolución del fútbol, Ancelotti ofreció una visión clara de lo que considera la tendencia más destacada del juego en la actualidad. Tras unos años en los que las ideas de la posesión, la presión y la salida desde atrás dominaron el panorama, el técnico del Lille cree que los grandes equipos están prestando una atención creciente a la fase defensiva.
Y dice: "Los equipos punteros de hoy conceden una importancia máxima a su fase defensiva. Ya sea que empleen el marcaje zonal o el marcaje individual, los equipos que llegan a la final de la Champions League priorizan la defensa sobre el ataque".
Pone como ejemplo al Arsenal y al París Saint-Germain, pese a la diferencia entre sus estilos, subrayando que ambos equipos comparten una base defensiva sólida. También explica que el marcaje individual se ha convertido en un arma que utilizan grandes equipos como el Bayern Múnich, el París Saint-Germain y el Barcelona, además del Real Madrid cuando presiona con intensidad, y el objetivo principal es impedir que el rival disponga de tiempo y espacio para construir el juego.
Afirma que este tipo de fútbol necesita defensas capaces de ganar los duelos individuales, citando a Saliba y Gabriel en el Arsenal, y a Marquinhos y Pacho en el París Saint-Germain.
La selección española goza de una clara admiración por parte de Davide Ancelotti, que ve en ella un modelo de fútbol técnico y colectivo. Y dice: "Son excelentes en el manejo del balón. Encarnan el fútbol técnico, el tercer hombre, la superioridad numérica y, lo más importante, jugar como un solo equipo. Son, sin duda, una fuente de inspiración".
También elogió la firmeza de la selección española en su identidad incluso en los periodos en los que no lograba victorias, al considerar que el fútbol español ha conseguido construir una identidad nacional clara.
En cambio, considera que Italia necesita estabilizar su proyecto, señalando que la selección italiana siempre se ha caracterizado por su fortaleza defensiva, pero que ese aspecto ya no está presente de la misma manera en la actualidad. Y dijo: "Siempre nos hemos distinguido por nuestra fortaleza defensiva, y eso ya no ocurre ahora. Siempre hemos contado con entrenadores competentes, como Mancini y Spalletti, de muy alto nivel. Y ahora, espero que veamos estabilidad en nuestro proyecto".