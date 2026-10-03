Parece que la llegada al Lille se produjo en el momento ideal para Davide Ancelotti, especialmente tras la difícil etapa que vivió con la selección de Brasil. El técnico italiano dice sobre su llegada a Francia: "Pasé del Mundial a estar aquí casi de la noche a la mañana, y la verdad es que eso fue bueno para mí, porque lo que ocurrió con Brasil fue muy difícil".

En el Lille, Ancelotti encontró un proyecto que describe como sólido, basado en el trabajo duro y los altos estándares, con una presencia continua en las competiciones europeas. Considera que el club posee un modelo diferente en el mundo del fútbol, porque es capaz de competir y lograr buenos resultados, y al mismo tiempo mantener su estabilidad financiera.

Señala que el club se apoya en una planificación meticulosa y en no dejar las cosas a la improvisación, lo que le permite destacar a jugadores especiales de forma constante y, después, beneficiarse de su venta sin que el proyecto deportivo se derrumbe.

Dice: "Gracias a la planificación meticulosa, y a que no hay lugar para la improvisación, aquí destacan jugadores sobresalientes cada año, y esto es precisamente lo que hace que el club sea estable financieramente. El Lille logra resultados positivos, compite con fuerza y participa en la Liga de Campeones. Es un caso único en el mundo del fútbol de hoy".

Davide Ancelotti no considera que la liga francesa carezca de nivel, sino que cree que su naturaleza física y competitiva la acerca al ambiente de la Premier League inglesa. Reconoce que el campeonato francés sufre por no recibir la atención que merece, especialmente a la luz de los problemas de los derechos de retransmisión televisiva, pero al mismo tiempo subraya que sigue produciendo un gran número de talentos.

Y añade: "En cuanto a entusiasmo y competitividad, el fútbol francés se parece en gran medida a la Premier League inglesa. De hecho, muchos jugadores franceses acaban en Inglaterra".

Luego explica la naturaleza del desafío dentro del campo diciendo: "Si llegas aquí pensando que tienes tiempo de sobra para controlar el balón y pensar, estás equivocado".



