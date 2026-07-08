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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Costacurta: «En el Milan, llegar tarde al campo es una vergüenza, de gente maleducada»

AC Milán
Serie A

El exdefensa del Milan está contento con los fichajes actuales: «Por fin están yendo por el buen camino».

Billy Costacurta, exjugador del Milan, habla con Tuttosport. A continuación, los fragmentos más interesantes.


EL INTER

«Lamento que el Inter haya recibido dos rechazos importantes en el mercado de fichajes. Si jugadores como Palestra e incluso Nico Paz prefieren irse a otro sitio antes que a un club como el Inter, significa que ya no tiene el atractivo de antes y no es una buena señal para nuestros grandes clubes. Han elegido el dinero o la zona de confort».


EL NÁPOLES Y ALLEGRI

«El Nápoles es sólido, pero no lo veo entre los quince primeros de la Champions. Si Allegri entrenara al Bayern, quizá llegaría a la final; con este Nápoles, no lo sé. No creo que Max sea hoy el técnico ideal para ese camino europeo. No estoy en contra de Allegri o Mourinho, pero ya no disfruto con sus partidos. Tras 45 años de fútbol, puedo elegir y busco divertirme».


LA JUVENTUS

«Hay un proyecto; Carnevali y Spalletti son dos figuras adecuadas y creíbles. La Juve volverá a lo más alto».


  • EL MILÁN

    «Por fin van en la dirección correcta. Lo primero era fichar un nueve fiable y, en mi opinión, el portugués lo es: han pagado mucho, pero así lo han fichado; de lo contrario, habrían acabado como el Inter con Palestra. También Gila en defensa, si llega, ya es más fuerte que los tres titulares del año pasado. Tras un mes caótico, han tomado rumbo y, ahora, les digo: «Bien hecho».


    «A los jugadores, siempre. Con algo de presunción, tras ganar 7 ligas y 5 Champions, nosotros éramos puntuales; salía al campo y miraba a los ojos a los rivales para infundir miedo. ¿Cuántos retrasos y multas han acumulado este año los jugadores del Milan? Es vergonzoso, de paletos, no del Milan».




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