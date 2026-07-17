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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Con la ayuda de las leyendas del Barcelona... España intentó fichar a Messi de Argentina

FEATURES
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
Gerard Piqué
Cesc Fàbregas
Barcelona
España

Ginés Meléndez, excoordinador de las selecciones juveniles de España, ha revelado los intentos de España por convencer a Lionel Messi para que jugara con la selección española antes de que optara por Argentina.

En una entrevista con el diario «AS», Meléndez reveló que, con la ayuda de Gerard Piqué, Cesc Fábregas y otros compañeros del Barcelona, trató de convencer a Messi de que vistiera la camiseta de España cuando aún era un joven jugador del club.

«Intentamos que jugara con nosotros porque tengo un amigo en el Barcelona llamado Álex García, que fue entrenador de Messi en las categorías inferiores, y siempre me decía que había que convencer al jugador argentino para que jugara con España».

Messi pertenece a la generación de 1987, la misma de Piqué y Fábregas, y en la selección juvenil española había entonces siete u ocho jugadores del Barcelona que también trataron de convencerlo.

Al preguntarle si Piqué y Fábregas presionaron a Messi, respondió: «Sí, eran de la misma generación. Cuando Messi tenía 13 años, yo quería que jugara conmigo. Y Álex García estaba muy entusiasmado con la idea de convencerlo».

Durante el Campeonato de España Juvenil en Albacete, le repetí: “Por favor, tienes que jugar con nosotros”.

  • messi(C)Getty Images

    ¿Cómo descubrió Argentina el talento de Messi?

    Meléndez admitió que Argentina desconocía la situación de Messi al principio, lo que llevó a la Federación a ficharlo con rapidez.

    «Soy muy hablador y, en una entrevista con la revista argentina El Gráfico, dije que el Barcelona tenía un jugador argentino increíble», recordó.

    El momento decisivo llegó en la semifinal del Mundial Sub-17 de Finlandia 2003. Messi aún no había sido convocado y el seleccionador, Hugo Toccali, me preguntó si era cierto que el Barcelona tenía un jugador fantástico. Le confirmé que sí y le dije que, si no lo llamaban, les ganaríamos el Mundial».

    Y añadió: «Me dijo que organizarían un partido para convocarlo, y eso fue precisamente lo que ocurrió en noviembre de 2003, cuando Argentina logró incorporar oficialmente a Messi».

    • Anuncios
  • Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026Getty Images

    Intentos serios por parte de España

    Meléndez afirmó que España mostró un gran interés y recordó que Messi admitió en una entrevista durante el Mundial Juvenil de 2005 que la opción de jugar con la selección española era real.

    «Piqué y Fábregas le llamaban constantemente», afirmó. «Íbamos a torneos con las selecciones sub-15 y sub-16, y sus compañeros del Barcelona trataban de convencerle para que se uniera a nosotros».

    Sobre la posibilidad de que Messi cambiara de idea, afirmó: «Nunca. No varió su postura».

    Y añadió: «Recuerdo que Vicente del Bosque me dijo un día: “Si hubieras conseguido convencerlo para que jugara con España, habríamos ganado el Mundial dos o tres veces más”».

  • Messi Yamal 2007UNICEF

    Una experiencia similar con Lamine Yamal

    Meléndez afirmó que la Federación Española aprendió del caso Messi: «Cuando Lamine Yamal tenía nueve años, ya lo seguíamos y no queríamos que Marruecos se enterara. Tras mi marcha, Julen Guerrero lo convocó para las categorías inferiores».

    Meléndez también habló de su papel en el fichaje de Luis de la Fuente, actual seleccionador de la selección española.

    “Lo traje para tres meses, pero sigue hasta hoy. Necesitaba un entrenador para la sub-19 tras el paso de Julen Lopetegui a la sub-21”, afirmó.

    Llamé a Iñaki Saiz, me recomendó a Luis, que entonces estaba libre, y lo contraté.

    Tras la entrevista le ofrecí un contrato de tres meses y luego decidimos que se quedara. Más tarde, llevó a la sub-19 a ganar el Europeo con una generación en la que destacaban Marco Asensio, Jesús Vallejo, Rodri, Dani Ceballos, Mikel Merino y Borja Mayoral».

    Para cerrar, recordó que en 2017 formó al argentino Lionel Scaloni en un curso de entrenadores.

    «Scaloni siempre se sentaba en la primera fila con Leo Franco y Montse Tomí y destacaba en las prácticas. Guardo muy buenos recuerdos de él», concluyó.

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