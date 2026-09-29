Comunicado oficial: la Premier League declara al Manchester City culpable de 115 cargos financieros

El organismo rector aclaró la enorme magnitud de las irregularidades financieras, que superaron los 900 millones de libras. El comunicado señalaba: "Se determinó que el propósito de estos mecanismos había sido inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras durante el periodo afectado, para aparentar cumplir con las normas financieras. La consecuencia de esto, según determinó la Comisión, fue que el club presentó cuentas inexactas y ocultó el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y a los reguladores del fútbol. La Comisión concluyó que ‘con su conducta, el club claramente pretendía eludir las reglas de la Premier League‘."

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, comentó sobre la gravedad de la situación y declaró: "La decisión principal establece los hechos de lo ocurrido en el Manchester City durante este periodo. Detalla cómo el club incumplió sistemáticamente las reglas de la Premier League durante casi una década."

Masters añadió: "Este caso disciplinario, y esta decisión, son los más significativos de la historia de la Premier League". Además, la comisión reveló que, durante la investigación de cuatro años, el club "incumplió en múltiples ocasiones sus deberes de cooperación y de la máxima buena fe hacia la Liga", y concluyó que el Manchester City había "realizado esfuerzos concertados para detener y frustrar la investigación de la Premier League."