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«Como una película de terror»: la nueva lesión de Martin Ødegaard en el Arsenal despierta gran preocupación
Más problemas físicos para el capitán de los Gunners
Odegaard ha vivido una temporada llena de altibajos, marcada por las lesiones, tras haberse perdido ya 121 días y 23 partidos con los Gunners esta temporada. Tras un periodo de baja a raíz de una lesión sufrida en febrero en el derbi del norte de Londres contra el Tottenham, acababa de reincorporarse al equipo, disputando un partido contra el Southampton en la FA Cup antes de ser titular en Lisboa. Sin embargo, el jugador de 27 años cayó lesionado en el minuto 70 contra el Sporting y necesitó asistencia médica antes de ser sustituido. Aunque Kai Havertz entró en su lugar y marcó el gol de la victoria en el minuto 90, la imagen de Odegaard agarrándose la pierna ha desatado una gran preocupación en su país natal.
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Las imágenes «de película de terror» causan alarma
El exdefensa noruego Jesper Mathisen, en declaraciones a TV2, expresó su preocupación tras ver la retransmisión, con la mirada puesta en la próxima participación de su país en el Mundial. «Son imágenes aterradoras. Es como ver una película de terror. Una pesadilla. No se ha sentado sin motivo. Habría sido una gran pérdida tanto para el Arsenal como para Noruega si hubiera tenido que retirarse lesionado de nuevo», explicó Mathisen.
A pesar del temor inicial, hubo un rayo de esperanza, ya que más tarde se vio a Odegaard celebrando con sus compañeros tras el pitido final. No obstante, con cinco lesiones distintas registradas esta temporada, la recurrencia de sus problemas físicos se está convirtiendo en un tema importante para el equipo de Mikel Arteta en su búsqueda de la gloria europea y nacional.
Aumenta la preocupación por el «desgaste»
La falta de continuidad de Odegaard ha llevado a algunos observadores a preguntarse si el jugador, de 27 años, está empezando a resentirse por las exigencias físicas de una carrera que comenzó en el fútbol profesional con tan solo 15 años.
El exinternacional noruego Kjetil Rekdal es uno de los que cree que el temprano inicio del centrocampista en el fútbol profesional podría ser un factor determinante. «Por supuesto que es preocupante», afirmó, según SportWitness. «Podría significar que el desgaste está empezando a pasarle factura a su cuerpo. Quizá no tenga una carrera tan larga a partir de los 30 años, como otros que empezaron en el fútbol profesional más tarde. Podría ser mala suerte, pero ha tenido muchas lesiones hasta ahora. Un jugador lesionado no puede aportar nada en absoluto. Lo más importante es que pueda entrenar bien antes de volver a jugar partidos».
- AFP
¿Y ahora qué?
Aunque el equipo demostró su fortaleza al imponerse en Portugal, una nueva ausencia prolongada de su capitán obligaría a replantearse la táctica, ahora que el Arsenal se prepara para los próximos partidos de la Premier League y para el decisivo partido de vuelta de la Liga de Campeones en el Emirates. Queda por ver si Odegaard estará a punto para el enfrentamiento de los Gunners contra el Bournemouth del sábado.