Novedad de última hora en las alineaciones oficiales del Fiorentina-Como: el técnico del Como, Cesc Fabregas, ha tenido que modificar su alineación poco antes del pitido inicial para incluir a Smolcic en lugar de Yan Couto.
Getty Images Sport
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Como, Smalcic en lugar de Couto a última hora: problema durante el calentamiento
El defensa brasileño había sido incluido inicialmente en el once titular anunciado en las alineaciones oficiales, pero fue sustituido poco antes de saltar al campo. A la espera de comunicaciones oficiales, según fantacalcio.it la decisión parece deberse a unas molestias físicas que el futbolista sintió durante el calentamiento previo al partido.
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