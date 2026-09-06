Como si llevara 10 años en el Barcelona: 60 minutos que destruyen las dudas sobre Rodri

Aunque todavía no ha alcanzado su mejor nivel, Rodri, la estrella del Barcelona, ofreció una actuación impecable ante el Valencia y despertó el optimismo con su primera participación como titular con la camiseta del conjunto catalán.

El diario Sport señaló, en un reportaje, que la impresión que dejó Rodri en Mestalla fue la de un jugador que lleva 10 años vistiendo la camiseta del Barcelona y jugando junto a sus actuales compañeros.

A ello le ayuda su inclinación por un fútbol basado en el pase, la posesión y el juego colectivo, así como su capacidad para imponer su estilo prácticamente en cualquier circunstancia. No deja de ser sorprendente, sin embargo, la desenvoltura con la que el exjugador del Manchester City practica el fútbol con un equipo nuevo para él.

Rodri no necesitaba ofrecer un partido excepcional ni mostrar la mejor versión de su nivel, una versión que llegará con la sucesión de partidos y con la recuperación del ritmo de competición, para responder a algunas de las preguntas que habían surgido en ciertos ámbitos desde su llegada.

¿Necesita el Barcelona a Rodri? ¿Estará en una buena condición física que le permita tener continuidad? ¿Y logrará finalmente compenetrarse con Pedri en el centro del campo?

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