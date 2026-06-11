La plantilla del Como para su debut en la Liga de Campeones toma forma. Tras renovar a Butez, el equipo lariano ha cerrado casi dos fichajes: solo faltan detalles y Yan Couto y Kaiki se unirán al equipo a orillas del lago.
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Como, llegan Yan Couto y Kaiki: quiénes son los nuevos laterales de Fábregas
Según Fabrizio Romano, el Como fichará a los laterales brasileños Yan Couto y Kaiki. Couto llega cedido por el Borussia Dortmund hasta 2027 con salario a cargo del club alemán.
El lunes se cerrará la compra definitiva de Kaiki, procedente del Cruzeiro, por 14 millones de euros.
Técnico, con gran personalidad, hábil en el regate y muy ofensivo gracias a su habilidad con el balón y a su velocidad, Yan Couto nació en 2002 y lleva ya tiempo jugando en Europa, donde también ha militado en el Girona y el Braga. Ha sido convocado por la selección brasileña, aunque la pasada temporada contó con pocos minutos, marcando 3 goles y dando 3 asistencias en 1500 minutos.
Le acompañará en el Como Kaiki Bruno, nacido en 2003 y procedente del Cruzeiro, que ya había estado cerca de fichar por el equipo lariano. El Como pagó unos 15 millones por él, una promesa con futuro asegurado. Es uno de los mejores jóvenes brasileños del momento y ya debutó con la selección, pese a que varios clubes europeos lo seguían.