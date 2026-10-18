Como, Liberali: «Con Nico Paz juego con más libertad»

Mattia Liberali, mediapunta del Como nacido en 2007, habla ante los micrófonos de DAZN tras la victoria del Como por 3-1 en el campo de la Fiorentina. Liberali, que salió de titular, marcó su primer gol en la Serie A: «Me siento cómodo jugando por la banda y, cuando juego con Nico Paz, tengo más libertad. El entrenador, junto con el club, nunca me ha presionado. Tenemos que salir al campo para divertirnos y demostrar algo. Con Baturina y Paz bromeamos y consigo aprender algo más».