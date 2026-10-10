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Kean ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Como, Kean se pierde el partido contra la Roma: la situación

M. Kean
Como
Serie A

El delantero de Italia no se recupera para el partido con la Roma

Moise Kean no estará presente mañana en el Como-Roma. El delantero del Como y de Italia, ex de la Fiorentina, todavía no ha superado el problema en la tibia que sufrió vistiendo la camiseta de Italia y que le obligó a perderse el último partido contra Turquía.

  • Titular solo en el partido contra el Parma, Moise Kean está viviendo un inicio de temporada con altibajos con la camiseta del Como, que lo fichó cedido por la Fiorentina por 10 millones, con una opción de compra fijada en 30 millones. Volverá a ser Douvikas quien lidere el ataque del equipo de Fabregas en el partido contra la Roma, programado para mañana a las 12.30.



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