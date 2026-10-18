¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Como, Fàbregas: «Liberali no tiene miedo, tiene una gran mentalidad, pero se enfrenta a mucha competencia»

Como
Cesc Fàbregas
Fiorentina vs Como
Fiorentina
Serie A

El técnico español habla tras la victoria en Florencia

Cesc Fàbregas, entrenador del Como, habla ante los micrófonos de DAZN tras la victoria por 3-1 en el campo de la Fiorentina: «No hemos estado a la altura en las jugadas a balón parado, pero en cuanto a querer marcar y mantener la concentración, lo hemos hecho muy bien, sobre todo al final del partido. Al final, el fútbol es esto: intentas preparar el partido para estar en condiciones de marcar».


El técnico español añade: «Como entrenador puedo ayudar a los jugadores a mejorar, pero luego les toca a ellos y es maravilloso. No olvidemos que la Fiorentina es un equipo muy fuerte. Di descanso a Douvikas y Da Cunha en Champions para poder contar con ellos hoy, que era muy importante».


  • Liberali no tiene miedo

    Por último, sobre Liberali: "No tiene miedo de jugar, tiene una gran mentalidad, pero tiene mucha competencia. Tampoco se encontraba bien, lo hemos gestionado durante la semana".



    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
COM

COM

Liga de Campeones

21 oct 2026

MUN

MUN

INT

INT

Serie A

25 oct 2026

FIO

FIO