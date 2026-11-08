97' - Falta lanzada por El Shaarawy hacia Ehizibue, que cabecea fuera por poco, aunque estaba en fuera de juego

88' - Tras una falta de El Shaarawy rechazada por la barrera, el balón le llega a Ellertsson, que controla y marca con un preciso zurdazo desde el borde del área, a la izquierda de Maignan

84' - En el otro extremo, disparo ajustado de Rabiot con la derecha desde fuera del área: el balón se marcha a la derecha de Bijlow

83' - Otro disparo lejano, esta vez de Østigård, que el portero del Milan atrapa sin dificultad por bajo

79' - Terracciano desvía a córner un disparo de El Shaarawy

78' - Mal disparo de Ellertsson desde muy lejos, con el balón muy desviado

73' - Grave error de Musah y el balón le llega a Vitinha, que obliga a Maignan a intervenir con un disparo desde una buena posición

63' - Wiafe lo intenta desde lejos, pero el balón se marcha muy alto

52' - Rabiot, lanzado hacia la portería, pero todavía antes de llegar al centro del campo y con 55 metros aún por recorrer, es enganchado por Marcandalli, que ve la amarilla. El Milan pide la expulsión y protesta: Rabiot recibe una amarilla y tres integrantes del banquillo del Milan (entre ellos, el médico del equipo) son expulsados

46' 1.ª parte - Messias lo intenta con una chilena desde el borde del área, pero el balón se marcha alto

45' - Buen centro de Messias y cabezazo de Østigård, que detiene el portero del Milan

40' - Jugada de Messias con un sombrero y buen disparo de Wiafe desde fuera del área, rechazado por Maignan

38' - Tras una jugada de Ramos, Moreira lo intenta con un zurdazo desde el borde del área que bloquea la defensa rival

30' - Anulado por fuera de juego un gol de cabeza de Osmajić

19' - Marcandalli pierde el balón de mala manera y Ramos asiste a Pulisic, que controla y marca con precisión junto al poste

12' - Vásquez pierde un balón comprometido y el Milan marca: asistencia de Rabiot y gol de Cisse con un remate colocado con el interior del pie derecho

11' - Buena incorporación de Gila y balón para Ramos, que disputa la pelota con Marcandalli; el balón acaba saliendo por la línea de fondo

6' - Ramos aprovecha un despeje fallido, pero golpea mal con la derecha y el balón se marcha fuera

1' - Osmajić supera en velocidad a De Winter y roza el poste a la izquierda de Maignan con un zurdazo cruzado