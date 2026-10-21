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Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Carrick lleva la contraria a Ten Hag: no necesito que nadie me diga cuándo van bien las cosas

Como vs Manchester United
Como
Manchester United
Liga de Campeones
M. Carrick
E. ten Hag
Italia
Inglaterra
Países Bajos

Las acusaciones de cultura tóxica encienden el ambiente en el United antes del duelo ante el Como

Michael Carrick, el director técnico del Manchester United, se negó a alimentar las dudas sobre su relación con la directiva del club y aseguró contar con el apoyo de los dirigentes, antes del duelo ante el Como en la Champions League, previsto para la noche de este miércoles, en medio de una presión creciente por el bajón de resultados y las numerosas ausencias.

El entrenador inglés atraviesa un periodo complicado después de que el Manchester United firmara su peor arranque liguero en 40 años, al conseguir solo dos victorias en 10 partidos en todas las competiciones.

El Manchester United afronta el encuentro del miércoles ante el equipo de Cesc Fàbregas sin haber logrado ninguna victoria en los últimos 6 partidos, en un momento en el que las declaraciones del anterior entrenador, Erik ten Hag, acapararon el foco antes del partido.

Ten Hag, en una entrevista con el portal "The Athletic" dos años después de su destitución, acusó al club de incumplir sus promesas y criticó la persistencia de lo que calificó como una "cultura tóxica" dentro del Manchester United, al considerar que la directiva concede un poder excesivo a los jugadores.

El entrenador neerlandés afirmó: "Siguen (perpetuando) la cultura tóxica. La alimentan y le dan el poder a los jugadores. Marcus Rashford es un jugador increíble si tiene la mentalidad correcta. Siempre mostré mi confianza en él y lo hice participar en los partidos, pero cuando estableces estos estándares, a veces tienes que hacer correcciones".


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  • Carrick lleva la contraria a Ten Hag: no necesito garantías

    El sitio web Manchester Evening News señaló: "Carrick se encuentra en una situación parecida a la de Ten Hag cerca del final de su etapa, luchando por su futuro mientras los focos apuntan con fuerza hacia la dirección superior, encabezada por el director deportivo Jason Wilcox, que fue objeto de críticas dentro del vestuario la semana pasada", unas críticas que Lisandro Martínez hizo públicas tras el último partido ante el Atlético de Madrid.

    Y añadió: "Ten Hag había acusado a la dirección deportiva del United de no respaldarlo en el mercado de fichajes y de no mostrarle el apoyo suficiente".

    Pero Carrick discrepa de esa opinión e insiste en que ese asunto no ha sido motivo de preocupación para él. Afirmó que siempre ha sentido que cuenta con el apoyo de la dirección.

    Carrick aseguró: "Sí, sí. ¿Por qué no?". Así respondió cuando le preguntaron si se sentía respaldado.

    Y continuó: "No necesito ninguna garantía. Conozco mi papel y mis responsabilidades, y no necesito que nadie me diga cuándo las cosas van bien o cuándo hay que mejorar. Eso lo sé por mí mismo".

    Y agregó: "Soy consciente de la realidad y no tengo ningún problema con ella. Tenemos que ganar los partidos para que las cosas vayan como deben, y eso es algo que podemos cambiar nosotros mismos".

    Sobre el rendimiento del equipo desde su regreso, dijo: "Los jugadores y el cuerpo técnico lo han dado todo. Hemos logrado buenos resultados en algunos partidos, en otros queremos mejorar nuestro rendimiento, y hemos cometido algunos errores".

    Y prosiguió: "Pero nuestro rendimiento el fin de semana, así como durante largos tramos ante el Atlético de Madrid, mostró una gran solidez, deseo y determinación por mejorar unos por otros".

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  • 8 bajas amenazan al United ante el Como

    Carrick afronta dificultades ante el Como, con la ausencia de ocho jugadores por lesión o enfermedad, además de la sanción de Leny Yoro tras su expulsión en la derrota ante el Atlético de Madrid (0-2) la semana pasada.

    Sobre Lisandro Martínez, Carrick señaló: "Su estado no es demasiado malo, pero no está con nosotros. Veremos si estará listo para enfrentarse al Bournemouth a finales de semana".

    Y añadió: "Kobbie Mainoo podría necesitar unos 10 días más, pero no hay una fecha concreta, mientras que Luke Shaw estará de baja un poco más de tiempo".

    Y prosiguió: "Ayden Heaven está enfermo, y Marcus Rashford todavía arrastra un pequeño problema en el muslo en el que estamos trabajando, y esperamos que se resuelva pronto".

    También se pierden el encuentro Benjamin Sesko, Patrick Dorgu y Manuel Ugarte por lesión.

    La expedición del United llegó a Italia la noche del martes en medio de fuertes lluvias. Sobre la posibilidad de que el partido se vea afectado por el clima o el estado del terreno de juego, Carrick afirmó: "No tengo preocupaciones inmediatas. Estamos bastante acostumbrados a la lluvia, y gestionaremos la situación de la mejor manera posible".

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