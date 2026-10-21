Michael Carrick, el director técnico del Manchester United, se negó a alimentar las dudas sobre su relación con la directiva del club y aseguró contar con el apoyo de los dirigentes, antes del duelo ante el Como en la Champions League, previsto para la noche de este miércoles, en medio de una presión creciente por el bajón de resultados y las numerosas ausencias.

El entrenador inglés atraviesa un periodo complicado después de que el Manchester United firmara su peor arranque liguero en 40 años, al conseguir solo dos victorias en 10 partidos en todas las competiciones.

El Manchester United afronta el encuentro del miércoles ante el equipo de Cesc Fàbregas sin haber logrado ninguna victoria en los últimos 6 partidos, en un momento en el que las declaraciones del anterior entrenador, Erik ten Hag, acapararon el foco antes del partido.

Ten Hag, en una entrevista con el portal "The Athletic" dos años después de su destitución, acusó al club de incumplir sus promesas y criticó la persistencia de lo que calificó como una "cultura tóxica" dentro del Manchester United, al considerar que la directiva concede un poder excesivo a los jugadores.

El entrenador neerlandés afirmó: "Siguen (perpetuando) la cultura tóxica. La alimentan y le dan el poder a los jugadores. Marcus Rashford es un jugador increíble si tiene la mentalidad correcta. Siempre mostré mi confianza en él y lo hice participar en los partidos, pero cuando estableces estos estándares, a veces tienes que hacer correcciones".



