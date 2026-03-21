Lionel Messi o Cristiano Ronaldo: el duelo entre dos estrellas únicas en la historia del fútbol.





Desde hace ya unos quince años se mantiene el debate sobre quién de los dos es el mejor de todos los tiempos: si la Pulga argentina, con sus 8 Balones de Oro, o CR7, con sus 5 y un botín goleador que se acerca a los 1000.





¿Y si entre los dos contendientes hubiera un tercero en discordia? Así lo ve Cafú, el ex lateral de la Roma y el Milan, que fue invitado al podcast brasileño PodPah TV y dio su opinión sobre quién es el mejor jugador del siglo, una opinión que pronto se hizo viral.