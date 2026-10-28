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cm grafica calhanoglu inter
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Cabrini: «Calhanoglu para la Juventus, Spalletti cuenta un 20 %»

Juventus
Serie A
Génova vs Juventus
Génova

Extensa entrevista de Antonio Cabrini, exjugador de la Juventus, a Tuttosport : «Todos los grandes equipos tienen problemas relacionados con las lesiones: pienso en el Milan. Tampoco para Amorim es fácil adaptarse y entender el contexto del Milan en tan poco tiempo y con tantos problemas físicos. La Juve vive una situación similar. Está claro que a quien más se echa de menos es a Kenan Yildiz: imaginad un Inter sin Lautaro desde el inicio del campeonato, una Roma sin Malen, un Como sin Nico Paz».

  • KOLO MUANI Y LOS PRECEDENTES DE PLATINI

    «La Serie A es difícil para los delanteros. Incluso Platini tuvo dificultades en sus primeros seis meses, así que intento entender las dificultades de Kolo Muani. Hay que darle tiempo; de lo contrario, cada año habrá que empezar de cero. Y no me refiero solo al ataque. En cuanto a Kolo, recordemos la temporada pasada: también le costó encontrar sitio en el Tottenham. Ahora solo tiene que volver a acostumbrarse a un ritmo de partido intenso. Hay que tener confianza. El fútbol de hoy es diferente al de mi época, pero hay algo que nunca cambia: la presión que te impone la camiseta de la Juventus. No todo el mundo sabe soportarla, pero no se puede juzgar definitivamente a Kolo Muani por dos meses complicados».


  • CALHANOGLU PARA LA JUVENTUS

    «Hacen falta un centrocampista y un delantero. Pero dos de primerísimo nivel. Para el centro del campo apostaría por Calhanoglu: si no renueva con el Inter, es una oportunidad que la Juventus tendrá que valorar muy seriamente. Es un jugador que puede cambiarle la cara al equipo».

  • SPALLETTI CUENTA EL 20 %

    «Lo mantendría en el cargo sin ninguna duda; no tiene sentido cambiar de entrenador en plena temporada. Además, Spalletti es muy bueno, es un ganador y necesita confianza. También porque tengo una teoría: el entrenador influye en un 20 % en los resultados; el resto lo ponen los jugadores. No es poco».

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