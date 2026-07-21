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Jonas Rütten

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BVB, noticias y rumores: el Borussia Dortmund sigue a un «talento del siglo»

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N. Schlotterbeck

Gilberto Mora fue el jugador más joven del Mundial de este año y parece estar en la mira del BVB. Noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

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  • Gilberto Mora Mexicogetty

    BVB, Noticias: Lothar Matthäus afirma que el Borussia Dortmund está interesado en Gilberto Mora.

    Según Lothar Matthäus, el BVB sigue a Gilberto Mora, la gran promesa mexicana. 

    «Mora, el mexicano de 17 años, ha jugado cuatro partidos en este Mundial. Con esa edad, este gran talento ya está en la mira de muchos clubes europeos. He oído que el Borussia Dortmund ha tanteado el terreno», afirmó Matthäus.

    Con 17 años, fue el más joven de los 1.248 futbolistas del Mundial, disputó cuatro partidos con «El Tri» y brilló en los dieciseisavos ante Ecuador. Desde su actuación en la Copa Oro a los 16 años se le considera uno de los mayores talentos de México. Gracias al título conseguido por México, batió un récord mundial. 

    Con 16 años y 266 días, superó el récord de Pelé en 1958 y de Lamine Yamal en la Euro 2024.

    Se habla de una cláusula de rescisión de unos 20 millones de euros, aunque su asesora, Rafaela Pimenta, asegura que esa cifra es insuficiente: «Por 15 millones ni siquiera te dan una pierna de Gilberto», bromeó en octubre de 2025.

    Su contrato con el Club Tijuana vence en 2029, pero una cláusula especial le permitiría fichar por un equipo europeo una vez cumpla 18 años en octubre de 2027, tal como exige la normativa de la UEFA.

    El Real Madrid parece estar en primera línea. «Tiene un sueño: jugar en el Real Madrid. Pero tiene los pies en la tierra. Le encanta ver al equipo y se ve a sí mismo jugando allí», declaró Ignacio Ruvalcaba, director de la cantera de Tijuana, a ESPN.

    En Tijuana es titular y destaca por su versatilidad: ha jugado de 10, 8, delantero y extremo izquierdo. En 53 partidos suma 10 goles y 2 asistencias.

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  • SchlotterbeckGetty Images

    BVB, Noticias: Schlotterbeck baja en la clasificación de centrales de la Bundesliga.

    Nico Schlotterbeck, segundo en el parón invernal, bajó tres puestos en la clasificación de centrales de «kicker» en la segunda mitad del año. 

    El internacional alemán fue superado por Matthias Ginter (SC Freiburg), Jonathan Tah (FC Bayern) y Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen). Dayot Upamecano (FC Bayern) volvió a liderar, aunque la revista tampoco le otorgó la etiqueta de «de talla mundial».

    Ginter, de 32 años, «ha madurado como un buen vino tinto» y firmó su mejor semestre. Schlotterbeck, cuya «calidad en los pases en diagonal no tiene parangón», aún muestra algunas debilidades defensivas esporádicas. Tapsoba, por su parte, solo cometió un error: en la derrota 1-3 ante Stuttgart en la jornada 33.

  • BVB: Partidos amistosos, calendario y retransmisiones televisivas del verano


    FechaHoraPartidoTransmisión TV y en vivoLugar
    Sábado 25 de julio13:00Fortuna Düsseldorf contra BVBBVB-TV / SkyMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)
    Miércoles 29 de julio12:00 (hora alemana)Cerezo Osaka - BVBBVB-TV / Sky / DAZNEstadio Yanmar Nagai (Osaka)
    Sábado 1 de agosto12:00 (hora alemana)FC Tokio vs. BVBBVB-TV / Sky / DAZNEstadio MUFG (Tokio)
    Domingo 9 de agosto15:00 (hora alemana)FC Arsenal contra BVBBVB-TV / SkyEmirates Stadium (Londres)
    Sábado 15 de agosto17:30BVB contra AS RomaBVB-TV / SkySignal-Iduna-Park (Dortmund)


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