El regreso de José Mourinho al Real Madrid, con un contrato de tres años, y el fichaje de Bernardo Silva este miércoles, renuevan el interés por un grupo especial de jugadores marcados por dos de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno: Mourinho y Pep Guardiola. Algunos brillaron más con uno, otros fueron puente entre ambas escuelas.
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Bernardo no es el primero... Estrellas que brillaron en la escuela de Guardiola y Mourinho
1. Bernardo Silva
Bernardo Silva encarnó a la perfección la filosofía de Guardiola en el Manchester City. Polivalente, creativo y disciplinado tácticamente, fue clave en las épocas más gloriosas del club en Inglaterra y Europa. En nueve temporadas jugó 460 partidos, marcó 76 goles y dio 77 asistencias, y ayudó a ganar 20 títulos, entre ellos seis ligas inglesas y una Liga de Campeones. Es el jugador con más partidos bajo Guardiola y uno de los más influyentes en su sistema.
Ahora, tras rumores de su fichaje por el Barcelona, ha sorprendido anunciando su incorporación al Real Madrid días después de la llegada de Mourinho. se prevé que sea clave en la reconstrucción del centro del campo y en recuperar el brillo perdido tras las salidas de Luka Modrić y Toni Kroos.
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2. Arjen Robben
Arjen Robben jugó bajo las órdenes de Mourinho y Guardiola en momentos clave de su carrera. En el Chelsea, bajo Mourinho (2004-2007), ganó dos Premier League, la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra. El técnico portugués confiaba en él para romper defensas.
Las lesiones mermaron su regularidad en Londres. Con Guardiola en el Bayern (2013-2016) se convirtió en un jugador más completo.
El estilo de posesión de Guardiola le exigía más disciplina táctica y movimientos sin balón, y Robben respondió, ayudando al Bayern a dominar Alemania y a llegar a las rondas finales de la Liga de Campeones.
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3. Kevin De Bruyne
La carrera de Kevin De Bruyne dio un gran salto al llegar al Manchester City de Pep Guardiola. Antes, en el Chelsea de Mourinho (2013), apenas tuvo oportunidades; el técnico criticó su escaso esfuerzo defensivo. Frustrado, fichó por el Wolfsburgo, donde brilló como uno de los mejores creadores de Europa. En 2016 se reunió con Guardiola en el Manchester City y alcanzó su máximo nivel.
Guardiola le dio libertad para liderar el ataque, y el belga respondió con un rendimiento brillante y constante, lo que le valió dos veces el premio al mejor jugador del año de la Asociación de Futbolistas Profesionales. Su creatividad, visión y pases decisivos llevaron al City a triunfar en Inglaterra y Europa, confirmando la perfecta sintonía entre su estilo y el de Guardiola, hasta su salida al Nápoles en verano de 2025.
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4. Samuel Eto'o
Samuel Eto’o triunfó con ambos técnicos, aunque en contextos muy distintos. En el Barcelona, fue clave en el triplete de Guardiola en 2009. A pesar de su gran olfato goleador —incluido un tanto en la final de la Liga de Campeones—, Guardiola decidió prescindir de él por discrepancias tácticas. Ese éxito con Pep lo convirtió en leyenda del club.
En cambio, en el Inter de Mourinho encontró su hábitat perfecto en 2009. Mourinho le dio un papel más defensivo, clave en la Liga de Campeones 2010, cuando el Inter eliminó al Barcelona de Guardiola. Su talento y compromiso, ahora al servicio del grupo, llevaron al Inter a lograr otro triplete histórico y probaron su adaptación a distintos sistemas.
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5. Chabi Alonso
Xabi Alonso destaca por su capacidad de brillar tanto en el contraataque de Mourinho en el Real Madrid como en la posesión de Guardiola en el Bayern. Mourinho aprovechó su inteligencia y sus pases largos para lanzar rápidas transiciones defensa-ataque. Como mediocampista retrasado, Alonso fue clave en la Liga 2012 del Real Madrid, curso récord en goles.
Con Guardiola en el Bayern, adaptó su estilo al sistema de posicionamientos de Pep y se convirtió en el líder del centro del campo, controlando el ritmo y sosteniendo el ataque.
A pesar de las diferencias de estilo entre ambos entrenadores, Alonso supo adaptarse con fluidez, demostrando su inteligencia táctica y su capacidad de adaptación.
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6. Zlatan Ibrahimović
La etapa de Zlatan con Guardiola en el Barcelona (2009-2010) estuvo marcada por la tensión. A pesar de marcar 21 goles en su primera temporada, el sueco chocó con el técnico sobre cuestiones tácticas y su relación se deterioró rápido. Más tarde lo criticó por no aprovechar sus puntos fuertes, lo que aceleró su salida del Camp Nou.
Con Mourinho, Ibrahimović encontró un técnico que valoraba su personalidad y su estilo. Juntos conquistaron varios títulos en el Inter de Milán y en el Manchester United: en el Inter ganó varios campeonatos nacionales, y en el United alzó la Europa League y la Copa de la Liga inglesa.
Ibrahimović suele hablar con admiración de Mourinho, a quien elogia por crear un entorno ideal para su juego.
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7. Cesc Fàbregas
Con Guardiola en el Barcelona (2011-2014), Fábregas jugó como centrocampista ofensivo y delantero fantasma. Su versatilidad brilló, aunque a menudo lo eclipsaban Xavi e Iniesta.
Con Mourinho en el Chelsea (2014-2015) brilló como pivote retrasado. Sus pases precisos y su creatividad fueron clave en el título de la Premier 2015. Sus numerosas asistencias a Diego Costa mostraron su adaptación al estilo práctico de Mourinho.
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Otros nombres entre «Special One» y «El Filósofo»
Además, el «Club de Mourinho/Guardiola» incluye a otros jugadores con impacto variable, como:
Pedro: soldado desconocido de Guardiola en el Barcelona, brilló en la presión colectiva y marcó en la final de la Liga de Campeones de 2011, antes de aportar equilibrio táctico con Mourinho en el Chelsea.
Alexis Sánchez: aprovechó el estilo de presión y movimientos rápidos de Guardiola en el Barcelona y, aunque sus números bajaron, Mourinho confió en su creatividad y esfuerzo físico en el Manchester United.
Claudio Pizarro aportó experiencia clave con Guardiola en el Bayern, pero no se adaptó a la Premier con Mourinho.
Eidar Gudjohnsen: Clave en el doblete del Chelsea con Mourinho por su versatilidad, luego aportó profundidad al Barcelona de Guardiola en su etapa de dominio europeo.
Maxwell: lateral táctico que ayudó al Inter a ganar títulos con Mourinho y luego aportó solidez a la Liga de Campeones de 2011 con Guardiola.
Nathan Aké: sin oportunidades con Mourinho en el Chelsea, se consolidó como defensa clave del Manchester City de Guardiola, campeón del triplete.
Pierre-Emile Højbjerg: aprendió el juego combinativo con Guardiola en el Bayern y se convirtió en el centrocampista favorito de Mourinho en el Tottenham gracias a su disciplina y fortaleza mental.
Bastian Schweinsteiger: mantuvo su liderazgo en el Bayern de Guardiola, pero las lesiones y un conflicto con Mourinho limitaron su aportación en el Manchester United.
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