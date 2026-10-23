Beppe Bergomi, exdefensa del Inter y de la selección italiana, y actual comentarista, analiza ante los micrófonos de Sky el momento de crisis de la Juventus tras el 2-2 ante el Rennes en la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League: «No hizo un buen partido. En la primera parte pasó apuros, abrió el marcador enseguida, pero después creo que cambiar continuamente de sistema de juego no ayuda a disponer de tiempo, según recoge TuttiJuve.con. Hoy, un 3-5-2 con McKennie en una posición un tanto particular, en la que intercambiaba posiciones, pero en líneas generales un 3-5-2».
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Bergomi: «Juventus, cambiar continuamente de sistema de juego no ayuda»
Bergomi prosigue: «En este equipo, si decides jugar con un 3-5-2, no tienes una alternativa a los dos delanteros: Nico Gonzalez puede hacerlo en cierta medida, pero tienes que renunciar a los seis jugadores de banda. Así que creo que fue una solución para hoy, para volver a meterse en el partido y hacer una segunda parte diferente. Después del penalti, la Juventus recuperó algo de entusiasmo, el público animó al equipo y se vio algo distinto, pero en la primera parte todavía lo vi en dificultades».
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