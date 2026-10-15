Beppe Bergomi, exdefensa del Inter y de la selección italiana, entrevistado por La Gazzetta dello Sport, vuelve sobre el Inter-Brujas 3-4 y analiza en particular la actuación de la defensa del Inter: «No me gusta hablar de jugadores concretos. El caso es que el Inter ha perdido a dos defensores que no han sido sustituidos: Acerbi y De Vrij, que eran precisamente los únicos dos que marcaban al hombre. En verano fichó a Stones, pero el inglés no es ese tipo de jugador. En general, es una defensa que tiene que trabajar y defender a campo abierto. Lee bien las jugadas, pero hay que protegerla. No es cuestión de Akanji, Bastoni o Bisseck… Todos son buenos jugadores, todos son internacionales, pero defender a campo abierto es difícil para cualquiera. Y vuelvo a lo mismo: hay que encontrar el equilibrio, algo que Cristian está intentando hacer mientras trata de proponer un fútbol más propositivo y ofensivo».
Bergomi: «Acerbi y De Vrij eran los únicos dos defensas de marca y el Inter no los sustituyó»
SOBRE MARTÍNEZ
Sobre Martínez, portero del Inter que cometió un grave error contra los belgas: «En realidad, la pregunta es otra y habría que hacérsela a Chivu y al preparador de porteros: ¿qué le piden? ¿Debe jugar muy adelantado porque la línea defensiva también lo está y, por tanto, tiene que salir y asumir riesgos, o esas intervenciones son iniciativa suya? Los errores, los mismos que también cometió Sommer el año pasado, los ve todo el mundo, pero es difícil emitir un juicio, entre otras cosas porque no deben hacer olvidar lo que hace bien. Precisamente contra el Brujas fue él quien inició la jugada que llevó al gol del 1-1. Y en otras ocasiones ha hecho paradas extraordinarias. Por eso siempre defenderé a Pepo. Para mí es un buen portero».
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