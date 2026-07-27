Tras el nombramiento de Jorge Jesus como nuevo entrenador de la selección de Portugal, el expresidente del Benfica, Luís Filipe Vieira, predijo la forma en que el veterano técnico tratará a la leyenda Cristiano Ronaldo durante el próximo periodo.

Ronaldo terminó el Mundial 2026 con una gran decepción bajo la dirección del técnico Roberto Martínez, ya que su selección no pudo superar el obstáculo de España en los octavos de final.

Desde el inicio del torneo, Martínez defendió mucho a la estrella del Al Nassr saudí, en medio de una amplia polémica y de duras críticas por su papel en la selección, así como de interrogantes sobre su continuidad en el once titular, con el avance de su edad y su retroceso físico.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro internacional de "el Don", le llegó una advertencia indirecta de Vieira, amigo cercano de Jesus, quien trabajó de cerca con él durante el tiempo que ambos coincidieron en el estadio "Da Luz".