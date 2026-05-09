En su podcast «Einfach mal Luppen», la exestrella del Real Madrid dedicó a su compañero de selección una declaración de amor llena de sinceros detalles sobre su estilo de vida poco convencional.
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Aunque «no ha seguido las normas»: Toni Kroos se declara fan de una estrella del BVB
Para Kroos, Süle es una excepción en un fútbol cada vez más pulido. «Niki es un tipo estupendo y diferente a la mayoría de los futbolistas de hoy», subrayó el campeón del mundo de 2014.
«Nunca se ha disfrazado por la imagen. Siempre ha dicho lo que piensa y ha reconocido que ciertas cosas normales en la vida profesional no lo son para él; quería seguir siendo el Niklas de siempre, viviendo a su manera, sin dejar de ser futbolista profesional», añadió.
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Kroos: «Süle se ha mantenido fiel a su estilo de vida»
Sin embargo, esa autenticidad tuvo un precio. Süle, aficionado confeso a la comida rápida y las bebidas azucaradas, chocaba con las exigencias del fútbol moderno. Kroos admite que «probablemente no siempre gustara a todos», pero valora que Süle «se mantuviera fiel a sí mismo».
En una charla con su hermano Félix, Kroos cuestionó si esos vicios cuadraban “al 100 % con el fútbol profesional” e incluso sugirió que algunas lesiones del robusto defensa podrían haber sido “probablemente consecuencia” de su estilo de vida.
Süle suma ya 300 partidos en la Bundesliga
No es una crítica: Kroos admira su valentía. «Hay que reconocerle eso, y por eso me cae bien: con él siempre sabías lo que te ibas a encontrar. Te daba una opinión sincera; tenía carácter y no se dejaba amoldar». Añade que Süle «aceptó las consecuencias de no vivir según las normas y, aun así, tuvo una carrera fantástica».
Kroos admite que, con un estilo de vida más austero, Süle «habría logrado aún más». Sin embargo, su palmarés habla por sí solo: cinco ligas, dos Copas de Alemania y la Liga de Campeones de 2020. Se retira con 300 partidos en la Bundesliga con Hoffenheim, Bayern y Dortmund, más 49 encuentros internacionales.
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Kroos elogia la regularidad de Süle
Kroos destacó que la calidad de Süle había convencido una y otra vez a entrenadores y directivos, a pesar de sus travesuras. Los clubes aceptaron su estilo de vida porque, al final, los resultados deportivos solían justificar.
Ha demostrado muy a menudo y con gran constancia que es un jugador muy bueno y que se lo ha ganado en lo deportivo», afirmó Kroos.