La Conference League es una competición a la que la propiedad italoestadounidense concede mucha importancia y, hasta ahora, es en la que el Atalanta mejor ha logrado plasmar las ideas que el entrenador toscano ha intentado introducir en un equipo que parece haber perdido sus certezas desde la marcha de Gasperini hasta hoy.

El 3-1 ante el Pafos fue su mejor actuación de la temporada, al menos por lo mostrado sobre el césped. Una señal positiva que, sin embargo, no bastó para disipar las dudas surgidas en los demás partidos de la temporada.