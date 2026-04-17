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Arne Slot lo tiene claro: el Liverpool debe fichar a esta gran estrella
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El Liverpool pierde a Ekitike, su delantero francés, por nueve meses tras la rotura del tendón de Aquiles. El jugador, autor de diecisiete goles esta temporada, se lesionó en el partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain y no regresará hasta 2027. Con Alexander Isak como único delantero disponible, el club debe decidir si ficha a un jugador experimentado o a un joven talento para mantener la lucha por los primeros puestos.
Cole afirma que el Liverpool debe fichar a un delantero experimentado y de perfil específico, capaz de asumir la carga de trabajo sin bloquear el regreso de su estrella lesionada. Sugiere un contrato corto para un ariete consolidado.
En una entrevista con Paddy Power, afirmó: «Si Arne Slot se mantiene en el cargo, debe fichar otro delantero. Hace falta un suplente que asuma la responsabilidad, sobre todo si el Liverpool se clasifica para la Liga de Campeones. No será fácil encontrarlo».
«Quizá haga falta un delantero con experiencia, o tal vez alguien del otro extremo del espectro, pues no se puede fichar a alguien que juegue al más alto nivel para competir con Isak y, en última instancia, con Ekitike».
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A pesar de su edad, Lewandowski sigue siendo muy productivo en España. Con doce goles, es el máximo goleador del Barcelona en la lucha por el título esta temporada. Su contrato en el Spotify Camp Nou vence en junio, lo que podría facilitar un traspaso asequible al Liverpool.
Para explicar por qué el veterano polaco es una buena opción, Cole destaca: «Alguien como Robert Lewandowski, de 37 años, por ejemplo. Es posible que le atraiga el reto y también el hecho de que todavía se considera mejor que Isak y cree que puede entrar en el equipo. Podría jugar fácilmente 30 partidos».
“Es una opción, o bien gastas mucho dinero en un joven de 17 o 18 años con talento, pero ahí sigues arriesgando, pues no sabes si rendirá como suplente de Isak. Sea como sea, es una decisión difícil para el Liverpool, pero tendrán que fichar a alguien”, aconseja Cole a su antiguo club.
Ekitike será operado de inmediato y empezará luego una larga rehabilitación que le impedirá jugar el próximo Mundial con Francia.
En el campo, el Liverpool debe recuperarse rápido: este fin de semana afronta el derbi de Merseyside contra el Everton. Con la clasificación a la Liga de Campeones en juego y el mercado de fichajes de verano cerca, la decisión de la directiva sobre su reemplazo será clave para la planificación táctica de Slot.