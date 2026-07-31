El periodo de Slot tras su etapa en Anfield ha incluido varios rechazos y rumores de traspaso, entre ellos rechazar una oferta del Fulham antes de que el club londinense nombrara a Alvaro Arbeloa. El técnico, de 47 años, también fue vinculado con el AC Milan y la selección de Países Bajos, pero optó por esperar al proyecto adecuado. Otros informes indican que el Al-Ahli también tiene en el punto de mira al exentrenador de Wolves y Nottingham Forest Vitor Pereira como opción alternativa.