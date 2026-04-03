أrbeloa: España no es racista... y excluir a Mbappé es una “decisión obvia”

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió a España tras las acusaciones de racismo a raíz de los cánticos que lanzaron los aficionados contra el islam en el amistoso de Egipto, y habló sobre su decisión de excluir a Kylian Mbappé de la convocatoria para el derbi de Madrid antes del parón internacional.

El Real Madrid se prepara para enfrentarse mañana sábado al Real Mallorca a domicilio en LaLiga, donde busca recortar la diferencia con el líder Barcelona a un solo punto, antes de que el Barça se mida esa misma noche al Atlético de Madrid en un partido fuerte.

Arbeloa ofreció una rueda de prensa esta mañana, viernes, para hablar del partido ante el Mallorca y de su visión del equipo en los dos últimos meses de la temporada, además de referirse a Kylian Mbappé, la presencia de Bellingham y otros jugadores.

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