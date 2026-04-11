Apoyo español a Marruecos en la crisis de la CAN: quien se vaya, pierde

Albert Masno, subdirector del diario Sport, ha mostrado su apoyo a Marruecos y ha defendido su derecho a ganar la Copa Africana de Naciones de 2025.

Senegal ganó la final por 1-0, pero la CAF le retiró el título.

Sin embargo, la Confederación Africana de Fútbol le retiró después el título a Senegal y se lo dio a los Leones del Atlas.

En su artículo en Sport afirmó: «Dejen el fútbol en paz... Marruecos tiene razón».

Y añadió: «Han pasado tres meses desde la final y el tema sigue abierto. La CAF otorgó el título a Marruecos porque Senegal, finalista, se retiró del partido».

Lea también

Derrota catastrófica de Marruecos ante Senegal en la Copa Africana de Naciones Sub-20.