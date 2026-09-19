La derrota del Al-Ahli ante el Sundowns no se debió a una clara superioridad táctica por parte del campeón de África, sino que la decidieron pequeños detalles, después de que el equipo saudí ofreciera períodos muy buenos, pero desperdiciara sus ocasiones y no manejara de la forma requerida los centros y los balones dentro del área.

Marino Pušić comenzó el partido de buena manera, dejando la posesión al Sundowns, apoyándose en los contragolpes y aprovechando los espacios en el centro del campo y la defensa del rival, un planteamiento que le dio al Al-Ahli más de una oportunidad de llegar a la portería del equipo sudafricano.

Sin embargo, el técnico neerlandés no mantuvo el mismo enfoque durante todo el partido, ya que el Al-Ahli retrocedió más en el segundo tiempo y empezó a perder los espacios que buscaba al principio, antes de que llegaran algunos cambios que aumentaron la dificultad de la tarea, especialmente con el retraso en dar entrada a Galeno.

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