¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
من مباراة الأهلي وصن داونزX/AlAhli_FC
GOAL
Traducido por

Análisis: el Ahly se autodestruyó y los Sundowns aprovechan los desastres de Pošić

FEATURES
Sundowns FC vs Al Ahli
Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
M. Pusic
Sudáfrica
Arabia Saudí
Países Bajos

¡El Raqi en el aire!

La derrota del Al-Ahli ante el Sundowns no se debió a una clara superioridad táctica por parte del campeón de África, sino que la decidieron pequeños detalles, después de que el equipo saudí ofreciera períodos muy buenos, pero desperdiciara sus ocasiones y no manejara de la forma requerida los centros y los balones dentro del área.

Marino Pušić comenzó el partido de buena manera, dejando la posesión al Sundowns, apoyándose en los contragolpes y aprovechando los espacios en el centro del campo y la defensa del rival, un planteamiento que le dio al Al-Ahli más de una oportunidad de llegar a la portería del equipo sudafricano.

Sin embargo, el técnico neerlandés no mantuvo el mismo enfoque durante todo el partido, ya que el Al-Ahli retrocedió más en el segundo tiempo y empezó a perder los espacios que buscaba al principio, antes de que llegaran algunos cambios que aumentaron la dificultad de la tarea, especialmente con el retraso en dar entrada a Galeno.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Posecki golpea en los espacios

    El Ahly recurrió al pase continuo en el último tercio ante el Sundowns, con el movimiento de alguno de los jugadores que llegaban desde atrás para aprovechar el espacio a espaldas de la defensa rival, una idea que se apreció en más de una ocasión con Francisco Trincão, y también con Ziad Al-Jehani.

    Estos movimientos obligaron a la defensa del Sundowns a desplazarse de forma constante y permitieron al Ahly alcanzar zonas de peligro, pero el problema estuvo en el último toque y en el desperdicio de las ocasiones, lo que privó al equipo de traducir su superioridad en más goles.

    Se suponía que el Ahly debía mantener este planteamiento durante más tiempo, sobre todo porque el Sundowns adelantaba a muchos jugadores y dejaba espacios evidentes a su espalda, espacios que el Ahly podía castigar con la velocidad y las transiciones.

    Sin embargo, con el paso del tiempo, el Ahly retrocedió más y se volvió menos capaz de aprovechar los espacios que existían al inicio del partido, lo que dio al Sundowns la oportunidad de imponer su ritmo en mayor medida.

    • Anuncios
  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Toney le deja el punto de penalti a Al Buraikan

    Pos?ecic trabajó en el intercambio de roles entre Ivan Toney y Firas Al Buraikan, con el objetivo de aprovechar la velocidad de este último y su capacidad para correr a los espacios, algo que quedó claramente reflejado en la jugada del gol del Al Ahly.

    Al mismo tiempo, Toney se convirtió en organizador de juego durante muchos tramos del partido, liberándose del área y dejando el espacio para los que llegaban desde atrás, lo que dio al Al Ahly una mayor flexibilidad para construir los ataques y llegar a la portería del Sundowns.

    Esta idea funcionó en gran medida durante el primer tiempo, pero el Al Ahly no la aprovechó lo suficiente debido a las ocasiones falladas, y luego su influencia disminuyó con la menor proyección del equipo hacia adelante y la reducción del número de jugadores capaces de aprovechar los espacios.

    Y aquí apareció otra faceta de las decisiones de Posecic, ya que se retrasó en dar entrada a Galeno, un jugador que puede sacar provecho de los espacios a la espalda de la defensa del Sundowns, pero cuando participó el rival ya había marcado el segundo gol y se había replegado hacia atrás, por lo que desaparecieron los espacios que se suponía debía aprovechar.

  • Sundowns descubre el punto débil del Al Ahly

    El Sundowns tuvo la posesión, pero no se limitó a hacer circular el balón, sino que se centró de forma clara en las bandas y en enviar centros, después de que pareciera haber descubierto que el Ahly tenía problemas para lidiar con los balones que llegaban por los costados.

    El primer gol llegó de esta manera, después de que el Sundowns enviara el balón a la espalda de la defensa, y Nuno Santos aprovechara la falta de cobertura para marcar el gol de la ventaja, antes de que el escenario se repitiera en la segunda parte con un centro desde el costado derecho.

    Y aquí se evidenció la diferencia entre ambos equipos; el Ahly dispuso de espacios que podía aprovechar, pero no siguió atacándolos con la misma intensidad, mientras que el Sundowns continuó presionando por las bandas y jugando sobre el punto débil que apareció en la defensa del Ahly.

    El retroceso del Ahly en la segunda parte fue una razón añadida al aumento de la presión del Sundowns, ya que el equipo se dedicó más a defender sus zonas en lugar de amenazar la portería rival, lo que hizo que el peligro se trasladara progresivamente a la portería del Ahly.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Sundowns aprovecha los desastres del Al Ahly

    La entrada de Mohamed Abdel Rahman marcó un punto de inflexión en el partido, después de participar como sustituto de Said Baatia. No pasaron más que unos pocos segundos antes de que el Al-Ahli encajara el segundo gol a través de Nuno Santos.

    Abdel Rahman falló en el marcaje de Santos dentro del área, lo que permitió al jugador del Sundowns encontrar el espacio adecuado para transformar el centro en su segundo gol y decidir el partido a favor de su equipo.

    No se puede responsabilizar únicamente a Abdel Rahman de la derrota, pero la jugada confirma que el problema del Al-Ahli estuvo en la gestión de los centros y el marcaje, especialmente porque el Sundowns repitió el mismo escenario dos veces.

    Al final, Bosic comenzó el partido con buenas ideas y logró aprovechar los espacios y dar cabida a Toney, Al-Buraikan y Trincão, pero perjudicó al Al-Ahli en la segunda mitad debido al repliegue y a unos cambios que no ayudaron al equipo de la manera necesaria.

    Y al frente de ellos estuvo el retraso en dar entrada a Galeno. Cuando el jugador entró, el Sundowns ya había marcado el segundo gol y se había replegado, por lo que desaparecieron los espacios que Galeno podría haber aprovechado, convirtiéndose así la carta ofensiva en una llegada tardía respecto al momento adecuado.

    Lea también: Vídeo: el Sundowns fulmina al Al-Ahli saudí y se corona campeón de medio mundo

1ª División
Al Fath crest
Al Fath
ALF
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL