Análisis: ¿cómo reordenó Veiseh las cartas del Al-Ittihad en 60 días?

Bastaron apenas 60 días para que se dibujaran los rasgos de un Ittihad completamente diferente, un equipo que no depende de los nombres de sus estrellas tanto como de un sistema integral, en el que todos se mueven en busca de un único objetivo, y donde cada jugador sabe qué esperan de él su compañero y el entrenador dentro del terreno de juego.

Desde que el joven alemán Jens Wissing asumió la tarea de dirigir al Ittihad el pasado 10 de julio, el director técnico empezó a reordenar las cartas del "Decano" de forma gradual, hasta que, al cabo de poco tiempo, el equipo adquirió una identidad clara que puede apreciarse en la manera de construir los ataques, la presión tras perder el balón, las transiciones e incluso las funciones defensivas de los delanteros.

Lo llamativo es que Wissing no necesitó años para imponer sus ideas, sino que logró en aproximadamente dos meses forjar un equipo que parece llevar mucho tiempo trabajando junto, algo que quedó patente en el espíritu colectivo que ha adquirido el Ittihad y en la capacidad de los jugadores para desempeñar sus funciones incluso cuando el balón está lejos de las zonas de peligro.