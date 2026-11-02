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Ambiente tóxico: Spalletti advierte a la afición de la Juventus

Juventus vs SSC Nápoles
Juventus
SSC Nápoles
Serie A
L. Spalletti
Italia

«¡El Allianz ya no es un fortín!»

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Luciano Spalletti lanzó un vibrante llamamiento a la afición de la Juventus, instándola a apoyar al equipo en lugar de convertir el estadio Allianz en un ambiente tóxico.

A pesar de lograr una victoria decisiva por 2-0 sobre el Nápoles, el entrenador de los bianconeri se apresuró a abordar la creciente tensión en las gradas y en el terreno de juego tras los malos resultados recientes.

La Juventus afrontó el partido disputado ayer domingo en su estadio bajo una enorme presión después de una humillante derrota por 2-0 ante el Génova, amenazado con el descenso. La frustración fue en aumento antes del inicio del encuentro, ya que los aficionados protestaron fuera del estadio Allianz y profirieron insultos contra los jugadores desde el pitido inicial.

A pesar del ambiente tenso, los locales lograron finalmente la victoria, y el comienzo del partido vio un disparo de Juan Cabal que se estrelló en el poste, mientras que Guglielmo Vicario brilló con su magnífica parada ante un remate de Lorenzo Lucca.

El punto de inflexión llegó cuando Luca Marianucci, jugador del Nápoles, recibió su segunda tarjeta amarilla, dejando a los visitantes con diez hombres para completar el partido.

La Juventus aprovechó su superioridad numérica de manera asombrosa, y los disparos de larga distancia de Karim Alagbeagovich y Jeremy Boga sentenciaron la valiosa victoria (2-0), lo que provocó emotivas celebraciones en la línea de banda, donde Spalletti abrazó efusivamente a su cuerpo técnico al sonar el pitido final.

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  • Confianza perdida: un llamamiento a la unidad

    El sitio web Goal recogió las declaraciones de Spalletti a la cadena DAZN Italia tras el partido, donde elogió a sus jugadores y a su cuerpo técnico, al afirmar: "Ellos sufren como yo, y trabajan de la mañana a la noche; soy el primero en llegar y el último en marcharse, pero ellos suelen estar conmigo la mayor parte del tiempo. Aun así, el mérito ante el Napoli es del equipo".

    Y continuó: "Supieron reunir fuerzas y encontrar esas ganas de dar el primer paso, de seguir adelante y de pensar en positivo, y luego lo lograron en la segunda parte con algunos ajustes. Creo que merecieron la victoria con todo merecimiento, lo que les devolvió algo de confianza en sí mismos en el fútbol que practican".

    Pero resulta evidente que el bajón de nivel del equipo en las últimas fechas ha afectado negativamente al estado anímico de los jugadores de la Juventus, algo que reconoció Spalletti, señalando que la pérdida de confianza suele propagarse entre los miembros de un equipo en apuros.

    Spalletti admitió: "Todo lo que podemos hacer es estar a su lado, pero hay jugadores que realmente se deslizan en esa espiral y pierden la confianza en sí mismos en todo lo que hacen, hasta en lo más sencillo".

    Y agregó: "Cuando se produce un simple pase errado o una duda a la hora de tomar una decisión, lo cual es peor que tomar la decisión equivocada, esa falta de confianza se transmite al resto del equipo".

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  • Ambiente hostil: "Este estadio debe volver a ser nuestra fortaleza"

    El Juventus debe aprovechar ahora esta victoria como base para reconstruir su temporada y reparar su deteriorada relación con la afición. Y con las bajas en las filas del equipo, Spalletti es plenamente consciente de que el ambiente hostil del estadio dificultará su progreso en los próximos partidos.

    Y añadió: "Solo tenemos que seguir avanzando. Este es un momento que debemos afrontar, y después podéis hablar de lo que queráis. Ahora debemos estar unidos, junto a un estadio que muestra su verdadera cara en la segunda parte y que lucha codo con codo con el equipo".

    Y prosiguió: "Podéis decir que Spalletti no es bueno, que este jugador no es bueno, deshaceos de todos, pero ahora necesitamos estar unidos, y este estadio debe volver a ser nuestra fortaleza".

    Cerró sus palabras con un último llamamiento a la unidad: "Aunque no les hagamos del todo felices, seguimos necesitando a nuestra afición a nuestro lado, por eso damos las gracias a todos los que nos han aplaudido hoy y han estado con nosotros. Este es un momento en el que necesitamos unirnos y mantenernos firmes, intentar seguir adelante y mostrar positividad, algo que no es fácil con lo pocos que somos. Ha sido una victoria merecida para los jugadores, que merecen una calurosa ovación".

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