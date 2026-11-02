Luciano Spalletti lanzó un vibrante llamamiento a la afición de la Juventus, instándola a apoyar al equipo en lugar de convertir el estadio Allianz en un ambiente tóxico.

A pesar de lograr una victoria decisiva por 2-0 sobre el Nápoles, el entrenador de los bianconeri se apresuró a abordar la creciente tensión en las gradas y en el terreno de juego tras los malos resultados recientes.

La Juventus afrontó el partido disputado ayer domingo en su estadio bajo una enorme presión después de una humillante derrota por 2-0 ante el Génova, amenazado con el descenso. La frustración fue en aumento antes del inicio del encuentro, ya que los aficionados protestaron fuera del estadio Allianz y profirieron insultos contra los jugadores desde el pitido inicial.

A pesar del ambiente tenso, los locales lograron finalmente la victoria, y el comienzo del partido vio un disparo de Juan Cabal que se estrelló en el poste, mientras que Guglielmo Vicario brilló con su magnífica parada ante un remate de Lorenzo Lucca.

El punto de inflexión llegó cuando Luca Marianucci, jugador del Nápoles, recibió su segunda tarjeta amarilla, dejando a los visitantes con diez hombres para completar el partido.

La Juventus aprovechó su superioridad numérica de manera asombrosa, y los disparos de larga distancia de Karim Alagbeagovich y Jeremy Boga sentenciaron la valiosa victoria (2-0), lo que provocó emotivas celebraciones en la línea de banda, donde Spalletti abrazó efusivamente a su cuerpo técnico al sonar el pitido final.

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