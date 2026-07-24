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크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

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Amarga decepción: Cristiano Ronaldo encabeza el once de los peores del Mundial

FEATURES
World Cup
C. Ronaldo
Portugal
M. Neuer
L. Sane
F. Valverde
R. James
N. Madueke
J. Tah
L. Digne
Gabriel
Vitinha

El Mundial 2026 fue testigo de la aparición de estrellas que brillaron de forma llamativa y, en contraste, hubo quienes decepcionaron.

La cadena "Bleacher Report" repasó el once decepcionante del Mundial, para identificar a los jugadores que no lograron estar a la altura de las expectativas. 

El equipo estuvo dirigido por el entrenador español Roberto Martínez, quien asumió las riendas de la selección de Portugal en el Mundial y se despidió pronto en los octavos de final a manos de España, que más tarde se coronó campeona.

  • Manuel NeuerGetty

    Portería: Manuel Neuer

    El regreso de Manuel Neuer de su retirada internacional, para jugar con Alemania en el Mundial de este año, supuso un gran impulso para los campeones de 2014.

    Su experiencia, su liderazgo y su talento único como portero líbero estaban destinados a reforzar a un equipo que aún no había encontrado un sucesor claro entre los presentes.

    Neuer comenzó el Mundial con su portería batida ante Curazao, cuando tocó débilmente con la mano el balón desviado y este se le coló hasta la red. Después dejó la portería vacía ante un disparo de Costa de Marfil en el partido que Alemania ganó 2-1, antes de que Gonzalo Plata se le adelantara al balón en el último partido de la fase de grupos para que Ecuador lograra una victoria histórica.

    Es cierto que Neuer detuvo un penalti ante Paraguay en la derrota de los dieciseisavos de final, pero su prestigio ya se había desvanecido.

    • Anuncios
  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Defensa: Reece James – Gabriel Magalhães – Jonathan Tah – Lucas Digne

    Lateral derecho: Reece James

    Puede que esta valoración resulte un tanto severa, pero en términos de expectativas frustradas, Reece James ocupa un lugar destacado por el simple hecho de que sus problemas físicos limitaron su participación a apenas 318 minutos de los 720 posibles en el torneo.

    Como consecuencia, la selección de Inglaterra se vio obligada a cubrir el hueco en la posición de lateral derecho con distintos jugadores en su lugar, algunos de ellos actuando fuera de sus funciones habituales, ya que Spence, Declan Rice, Ezri Konsa y Jarell Quansah ocuparon esa posición en diferentes fases, y unos tuvieron más éxito que otros.

    Central: Gabriel

    Es probable que Brasil sienta numerosos momentos de arrepentimiento al mirar atrás en este torneo, pero el central Gabriel puede que cargue con la mayor parte de ellos.

    El defensa brasileño sufrió en la cobertura de los espacios; su posicionamiento fue deficiente en el primer gol de Ismaël Saibari a favor de Marruecos en la fase de grupos, y también fue castigado en las eliminatorias por su decisión de retroceder ante el japonés Kaishu Sano.

    No obstante, para muchos, el momento más nefasto de su torneo llegó cuando su selección fue eliminada a manos de Noruega y su viejo rival, Erling Haaland. Sí, el centro llegó con demasiada facilidad, y Brasil en su conjunto estuvo mal en el partido, y probablemente habrían sido eliminados incluso si Gabriel hubiera defendido mejor en ese instante. 

    Pero la forma en que retrocedió durante el pase, permitiendo a Haaland un remate de cabeza sin oposición, fue un error fatal y en un momento decisivo dentro de un duelo que se ha convertido en uno de los mejores enfrentamientos individuales entre jugadores en el deporte.

    Central: Jonathan Tah 

    Mientras que la selección alemana en su conjunto defraudó las expectativas, el central Jonathan Tah es quien dejó quizá la imagen más arraigada del fracaso de la Mannschaft.

    En los dieciseisavos de final contra Paraguay, Tah, que no había ejecutado ningún penalti en toda su carrera, se adelantó para lanzar el primero en la fase de muerte súbita. 

    Tah mandó el balón muy por encima del larguero, sellando definitivamente la eliminación temprana e inesperada de su país, y solo realizó tres entradas exitosas durante sus cuatro partidos, fue regateado en dos ocasiones y no logró ayudar a Alemania a mantener la portería a cero ni una sola vez, ni siquiera ante Curazao.

    Lateral izquierdo: Lucas Digne

    Resultaba difícil dirigir demasiadas críticas a la selección de Francia antes de comenzar el torneo, pero la posición de lateral izquierdo representaba un signo de interrogación.

    Lucas Digne ha tenido una gran trayectoria, pero el jugador de 33 años no posee el estrellato del que gozan muchos de sus compañeros, y nunca fue considerado un defensa de élite.

    Y para un equipo que parecía imparable durante la mayor parte del torneo, esa fragilidad defensiva en el rendimiento de Digne demostró ser un factor decisivo en su caída. 

    Su mal control del balón dentro de su área, su falta de conciencia de lo que le rodeaba y la entrada temeraria con la que derribó al español Lamine Yamal, concediéndoles un penalti en las semifinales, fueron prueba de ello.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centrocampo: Valverde – Vitinha – Leroy Sané

    Centrocampista clave: Fede Valverde

    El capitán de Uruguay llegó al Mundial en medio de un ambiente tenso, tras una pelea con su compañero en el Real Madrid, Aurélien Tchouaméni.

    Y si Valverde aspiraba a huir de este drama, la concentración de Uruguay era el lugar equivocado para estar.

    Según el diario "The Guardian", hubo problemas en el campo de entrenamiento, desacuerdos con el técnico Marcelo Bielsa sobre la alineación y la táctica, y una falta general de disposición de algunos jugadores a escuchar las largas reuniones de equipo que organizaba el entrenador argentino.

    Valverde no pudo ofrecer su mejor versión, por lo que sus pases fueron erráticos en muchas ocasiones y no logró dejar ninguna huella en la lista de goleadores desde el centro del campo.

    Fue sustituido tras 57 minutos en el último partido de la fase de grupos ante España.

    Centrocampista clave: Vitinha 

    El bajón de Vitinha fue el más notable, ya que se agotó tratando de influir en los partidos y no consiguió ser una vía de circulación del balón como suele serlo con el Paris Saint-Germain.

    La alineación del entrenador Martínez fue confusa y dio prioridad a alimentar de balones a Cristiano Ronaldo, en detrimento de lo que era mejor para el equipo, un patrón que se confirmó una y otra vez con la sustitución de Vitinha antes del final de cada encuentro.

    Que un jugador de su nivel sufra durante todos los partidos y luego sea sacrificado en los momentos más importantes es un final decepcionante para una gran temporada del jugador de 26 años.

    Mediapunta: Leroy Sané      

    No siempre es fácil colocar a los jugadores en sus posiciones naturales en estas alineaciones, por lo que Leroy Sané fue situado en la posición de mediapunta, ya que dejarlo fuera habría sido algo imperdonable.

    Quizá Alemania haya goleado a Curazao por 7-1 en su partido inaugural del torneo, pero el conjunto germano podría haber marcado 15 goles de no ser por los disparos errantes de Sané, sus malas decisiones y su desconexión general con el resto del equipo.

    A ello le siguió una actuación pésima ante Costa de Marfil, lo que provocó que fuera retirado del campo tras una hora de juego.

    Y aunque tenía sentido que el técnico Nagelsmann intentara probar otra opción en la banda derecha ante Ecuador, el entrenador siguió apostando por Sané como titular. 

    Esa confianza fue recompensada con un gol, pero el jugador no tardó en volver a su decepcionante estilo en el partido de eliminación de los dieciseisavos de final ante Paraguay.

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  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Delantera: Yan Diomande – Noni Madueke – Cristiano Ronaldo

    Extremo izquierdo: Yan Diomandé 

    Yan Diomandé disputó su primer torneo bajo los focos de una intensa pugna por su fichaje entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool.

    Fue titular en los cuatro partidos de Costa de Marfil y firmó una asistencia en la victoria por 2-0 sobre Curazao. 

    Diomandé trabajó con esfuerzo, pero su producto final dejó que desear, y se vio eclipsado por la presencia del más experimentado Amad Diallo. 

    Extremo derecho: Noni Madueke

    Hay muchos posibles seleccionadores de Inglaterra que no habrían llevado a Noni Madueke al Mundial.

    3 goles y una asistencia en 26 partidos de la Premier League con el Arsenal no te otorgan una confianza absoluta, pero el papel de Madueke como suplente de Saka en el Emirates Stadium le valió la confianza de Thomas Tuchel para acudir al torneo.

    Al final, Saka solo estuvo en condiciones de jugar 237 minutos a lo largo de 8 partidos antes del encuentro de Inglaterra por el tercer puesto. En ese tiempo fabricó 3 goles y fue una pieza fundamental en la clásica victoria sobre México.

    Por el contrario, Madueke fue titular en 5 partidos, no participó en ningún gol y no supo aprovechar una oportunidad que, en primer lugar, no debería habérsele concedido.

    Delantero centro: Cristiano Ronaldo

    Como eje fundamental de una selección de Portugal muy decepcionante, Cristiano Ronaldo es una elección evidente aquí. 

    Buena parte del juego de Portugal se diseñó teniendo en cuenta a Ronaldo, y marcar 3 goles no es un rendimiento lo suficientemente bueno para esa estrategia.

    El estatus de Ronaldo en el equipo es uno de los mayores interrogantes de "qué habría pasado si" del torneo, sobre todo después de que su sustituto, Gonçalo Ramos, marcara el gol de la victoria tras reemplazarlo en el ataque ante Croacia.

    Si se invirtieran sus roles, de modo que Ramos jugara la mayoría de los minutos y Ronaldo entrara como súper suplente, ¿habrían cambiado las cosas para Portugal?